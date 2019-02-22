Пожар в центре Одессы: вероятно взорвался газовый баллон
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Из-за пожара в жилом доме в центре Одессы произошел взрыв, вероятно, газового баллона. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила представитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Одессы Светлана Белецкая.
"Пожар занялся на чердаке четырехэтажки. Из-за распространения огня взорвался, вероятно, газовый баллон", - сообщила она.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, утром в Одессе на улице Решетиловский 11 произошел пожар в жилом четырехэтажном доме. В результате были эвакуированы 40 человек из которых 2 детей.
Как сообщал УНН, в ГСЧС проверяют информацию о возможном взрыве в жилом доме.