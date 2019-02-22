Пожар в центре Одессы: вероятно взорвался газовый баллон

"Пожар занялся на чердаке четырехэтажки. Из-за распространения огня взорвался, вероятно, газовый баллон", - сообщила она.



Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.



Напомним, утром в Одессе на улице Решетиловский 11 произошел пожар в жилом четырехэтажном доме. В результате были эвакуированы 40 человек из которых 2 детей.



Как сообщал УНН, в ГСЧС проверяют информацию о возможном взрыве в жилом доме.