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Пожежа в житловому будинку: в ДСНС перевіряють інформацію про можливий вибух

Пожежа в житловому будинку: в ДСНС перевіряють інформацію про можливий вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні близько 5 ранку в Одесі по вулиці Рішельєвській 11 загорівся чотириповерховий житловий будинок. Проте чи став причиною загоряння вибух, який чули очевидці, у ДСНС уточнюють. Так повідомили журналісту УНН у прес-службі ДСНС Одеси.

“О 05:19 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Рішельєвська 11. Наразі уточнюємо чи був вибух причиною цієї пожежі”, - зазначили у коментарі.

У ДСНС зазначили, що горіла покрівля житлового будинку площею 800 м. кв. також існувала загроза її руйнування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час пожежі на Одещині постраждали двоє дітей

Як повідомляв УНН, з будинку було евакуювало 40 людей, з яких 2 дітей, загиблих немає.

Нагадаємо, в Україні намагалися підпалити один із арсеналів Збройних сил України.

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