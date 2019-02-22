Пожежа в житловому будинку: в ДСНС перевіряють інформацію про можливий вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні близько 5 ранку в Одесі по вулиці Рішельєвській 11 загорівся чотириповерховий житловий будинок. Проте чи став причиною загоряння вибух, який чули очевидці, у ДСНС уточнюють. Так повідомили журналісту УНН у прес-службі ДСНС Одеси.
“О 05:19 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Рішельєвська 11. Наразі уточнюємо чи був вибух причиною цієї пожежі”, - зазначили у коментарі.
У ДСНС зазначили, що горіла покрівля житлового будинку площею 800 м. кв. також існувала загроза її руйнування.
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Як повідомляв УНН, з будинку було евакуювало 40 людей, з яких 2 дітей, загиблих немає.
Нагадаємо, в Україні намагалися підпалити один із арсеналів Збройних сил України.