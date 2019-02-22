Пожар в жилом доме: в ГСЧС проверяют информацию о возможном взрыве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня около 5 утра в Одессе по улице Ришельевской 11 загорелся четырехэтажный жилой дом. Однако стал причиной возгорания взрыв, который слышали очевидцы, в ГСЧС уточняют. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе ГСЧС Одессы.
"В 5:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по улице Ришельевская 11. Сейчас уточняем был ли взрыв причиной этого пожара", - отметили в комментарии.
В ГСЧС отметили, что горела кровля жилого дома площадью 800 м. кв. также существовала угроза ее разрушения.
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Как сообщал УНН, из дома было эвакуировал 40 человек, из которых 2 детей, погибших нет.
Напомним, в Украине пытались поджечь один из арсеналов Вооруженных сил Украины.