Пожар в центре Одессы: пострадал спасатель
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Из-за вероятного взрыва газового баллона, в результате пожара в жилом доме в центре Одессы, был травмирован спасатель ГСЧС. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила представитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Одессы Светлана Белецкая.
"Из-за взрыва, вероятно, газового баллона, пострадал спасатель ГСЧС. Он был доставлен в больницу с ушибами плеча и ребер", - сообщила Белецкая.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины пожара.
Напомним, утром в Одессе на улице Решетиловский 11 произошел пожар в жилом четырехэтажном доме. В результате были эвакуированы 40 человек из которых 2 детей.
Как сообщал УНН, из-за пожара в жилом доме взорвался, вероятно, газовый баллон.