Пожар в центре Одессы: пострадал спасатель

"Из-за взрыва, вероятно, газового баллона, пострадал спасатель ГСЧС. Он был доставлен в больницу с ушибами плеча и ребер", - сообщила Белецкая.



Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины пожара.



Напомним, утром в Одессе на улице Решетиловский 11 произошел пожар в жилом четырехэтажном доме. В результате были эвакуированы 40 человек из которых 2 детей.



Как сообщал УНН, из-за пожара в жилом доме взорвался, вероятно, газовый баллон.