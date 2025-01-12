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Пожежа у Лос-Анджелесі: боротьба триває, погода погіршує ситуацію

Київ • УНН

 • 33952 перегляди

У Лос-Анджелесі пожежа охопила понад 22 000 акрів території, локалізовано лише 11%. Рятувальники борються з вогнем на тлі прогнозу посилення вітрів Санта-Ана до 70 миль на годину.

У Лос-Анджелесі літаки здійснювали скидання води та вогнезахисних речовин на круті схили, щоб сповільнити поширення вогню. Наземні рятувальні служби також активізували свої зусилля, намагаючись запобігти загрозі для житлових районів. Про це повідомляєAP, передає УНН.

Деталі

Протягом останньої доби вогонь знищив додаткові 1000 акрів, довівши загальну площу згорання до понад 22 000 акрів (майже 9 000 гектарів). Попри зусилля пожежників, локалізувати вдалося лише 11% пожежі. Полум'я продовжує рухатися в бік Мандевільського каньйону, загрожуючи Брентвуду та долині Сан-Фернандо. 

Окрім того, існує ризик, що вогонь наблизиться до ключової транспортної артерії міста – автостради 405. Ситуацію ускладнює прогноз погоди: метеорологи попереджають про посилення вітрів Санта-Ана, які досягатимуть швидкості 70 миль на годину. Найбільший ризик очікується з вечора суботи до ранку неділі, а також з понеділка на вівторок. 

Рятувальні служби перебувають у стані підвищеної готовності, адже погодні умови залишатимуться критичними до середини тижня. Поліпшення ситуації очікується не раніше четверга.

Масштабна пожежа у Лос-Анджелесі знищила будинок сина Байдена09.01.25, 18:55 • 29617 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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