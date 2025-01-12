Пожар в Лос-Анджелесе: борьба продолжается, погода ухудшает ситуацию

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 123303 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 176398 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 165184 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 195992 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 124423 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 115538 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 108790 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 92419 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 107754 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121370 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рекордный "Индекс хачапури" в Грузии: почему традиционное блюдо бьет ценовые максимумы

Рекордный "Индекс хачапури" в Грузии: почему традиционное блюдо бьет ценовые максимумы

 • 23998 просмотра
На Херсонщине оккупанты атаковали мужчину с беспилотника, его госпитализировали

На Херсонщине оккупанты атаковали мужчину с беспилотника, его госпитализировали

 • 20547 просмотра
Смертельное ДТП на Столичном шоссе: два человека погибли, среди раненых есть дети

Смертельное ДТП на Столичном шоссе: два человека погибли, среди раненых есть дети

 • 27104 просмотра
"Пусть не сердятся": Президент Словакии отказался ехать в Украину из-за остановки транзита газа

"Пусть не сердятся": Президент Словакии отказался ехать в Украину из-за остановки транзита газа

 • 29675 просмотра
Разгуливал с ножом по Киеву: патрульные задержали агрессивного нарушителя

Разгуливал с ножом по Киеву: патрульные задержали агрессивного нарушителя

 • 25654 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 123309 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 176404 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 112094 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 195998 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 126538 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 101372 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 113589 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 121300 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 128507 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 126516 просмотра
Актуальное
Пожар в Лос-Анджелесе: борьба продолжается, погода ухудшает ситуацию

Пожар в Лос-Анджелесе: борьба продолжается, погода ухудшает ситуацию

Киев  •  УНН

 • 4842 просмотра

Read in English

В Лос-Анджелесе пожар охватил более 22 000 акров территории, локализовано лишь 11%. Спасатели борются с огнем на фоне прогноза усиления ветров Санта-Ана до 70 миль в час.

В Лос-Анджелесе самолеты осуществляли сброс воды и огнезащитных веществ на крутые склоны, чтобы замедлить распространение огня. Наземные спасательные службы также активизировали свои усилия, пытаясь предотвратить угрозу для жилых районов. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

В течение последних суток огонь уничтожил дополнительные 1000 акров, доведя общую площадь сгорания до более 22 000 акров (почти 9 000 гектаров). Несмотря на усилия пожарных, локализовать удалось лишь 11% пожара. Пламя продолжает двигаться в сторону Мандевильского каньона, угрожая Брентвуду и долине Сан-Фернандо. 

Кроме того, существует риск, что огонь приблизится к ключевой транспортной артерии города - автостраде 405. Ситуацию осложняет прогноз погоды: метеорологи предупреждают об усилении ветров Санта-Ана, которые будут достигать скорости 70 миль в час. Наибольший риск ожидается с вечера субботы до утра воскресенья, а также с понедельника на вторник. 

Спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности, ведь погодные условия будут оставаться критическими до середины недели. Улучшение ситуации ожидается не раньше четверга.

Масштабный пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом сына Байдена09.01.25, 18:55 • 27320 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
los-andzhelesЛос-Анджелес

Обратиться по вопросам размещения рекламы