Пожар в Лос-Анджелесе: борьба продолжается, погода ухудшает ситуацию

В Лос-Анджелесе самолеты осуществляли сброс воды и огнезащитных веществ на крутые склоны, чтобы замедлить распространение огня. Наземные спасательные службы также активизировали свои усилия, пытаясь предотвратить угрозу для жилых районов. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

В течение последних суток огонь уничтожил дополнительные 1000 акров, доведя общую площадь сгорания до более 22 000 акров (почти 9 000 гектаров). Несмотря на усилия пожарных, локализовать удалось лишь 11% пожара. Пламя продолжает двигаться в сторону Мандевильского каньона, угрожая Брентвуду и долине Сан-Фернандо.

Кроме того, существует риск, что огонь приблизится к ключевой транспортной артерии города - автостраде 405. Ситуацию осложняет прогноз погоды: метеорологи предупреждают об усилении ветров Санта-Ана, которые будут достигать скорости 70 миль в час. Наибольший риск ожидается с вечера субботы до утра воскресенья, а также с понедельника на вторник.

Спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности, ведь погодные условия будут оставаться критическими до середины недели. Улучшение ситуации ожидается не раньше четверга.

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