Пожежа на Київщині після атаки дрона: рятувальники гасили вогонь понад 10 годин

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
15:22 • 6834 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 9218 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 22967 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 37440 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 21633 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 34605 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 34243 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15955 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36739 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23670 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Популярнi новини
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 20570 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 28336 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 33258 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 17626 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto12:18 • 12731 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 12337 перегляди
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 3800 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 11929 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 47260 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 46297 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 50950 перегляди
Пожежа на Київщині після атаки дрона: рятувальники гасили вогонь понад 10 годин

Київ • УНН

 • 28 перегляди

На Київщині рятувальники понад 10 годин ліквідовували пожежу площею 17 тисяч квадратних метрів, спричинену ворожим дроном. До гасіння залучили близько 400 рятувальників, понад 100 одиниць техніки, два гвинтокрили, пожежний потяг та чотири роботи.

Пожежа на Київщині після атаки дрона: рятувальники гасили вогонь понад 10 годин

Рятувальникам знадобилось понад 10 годин для гасіння пожежі після влучання ворожого дрона на Київщині: площа пожежі становила 17 тисяч квадратних метрів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

До ліквідації пожежі було залучено близько 400 рятувальників, понад 100 одиниць техніки, два гвинтокрили, пожежний потяг та чотири роботи для пожежогасіння.

Над ліквідацією загоряння працювали пожежники не лише з Київської області, а й з самого Києва. Також гасили вогонь й добровільні пожежні формування.

У рятувальників - очі червоні від диму, обличчя почорнілі від кіптяви, але відповідальність - сильніша за полум’я. Сьогодні вони довели: вогонь не має шансів там, де є українські рятувальники

– написав Клименко.

Нагадаємо

Внаслідок атаки російських дронів на Київщину вранці 16 вересня сталася пожежа на складах на території логістичного центру. Постраждалих серед населення нема, але були пошкодження приватних будинків і автомобілів.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПодіїКиївська область
Київська область
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
Київ