Пожежа на Київщині після атаки дрона: рятувальники гасили вогонь понад 10 годин
Київ • УНН
На Київщині рятувальники понад 10 годин ліквідовували пожежу площею 17 тисяч квадратних метрів, спричинену ворожим дроном. До гасіння залучили близько 400 рятувальників, понад 100 одиниць техніки, два гвинтокрили, пожежний потяг та чотири роботи.
Рятувальникам знадобилось понад 10 годин для гасіння пожежі після влучання ворожого дрона на Київщині: площа пожежі становила 17 тисяч квадратних метрів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
До ліквідації пожежі було залучено близько 400 рятувальників, понад 100 одиниць техніки, два гвинтокрили, пожежний потяг та чотири роботи для пожежогасіння.
Над ліквідацією загоряння працювали пожежники не лише з Київської області, а й з самого Києва. Також гасили вогонь й добровільні пожежні формування.
У рятувальників - очі червоні від диму, обличчя почорнілі від кіптяви, але відповідальність - сильніша за полум’я. Сьогодні вони довели: вогонь не має шансів там, де є українські рятувальники
Нагадаємо
Внаслідок атаки російських дронів на Київщину вранці 16 вересня сталася пожежа на складах на території логістичного центру. Постраждалих серед населення нема, але були пошкодження приватних будинків і автомобілів.