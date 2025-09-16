Пожар в Киевской области после атаки дрона: спасатели тушили огонь более 10 часов

Спасателям понадобилось более 10 часов для тушения пожара после попадания вражеского дрона в Киевской области: площадь пожара составила 17 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

К ликвидации пожара было привлечено около 400 спасателей, более 100 единиц техники, два вертолета, пожарный поезд и четыре робота для пожаротушения.

Над ликвидацией возгорания работали пожарные не только из Киевской области, но и из самого Киева. Также тушили огонь и добровольные пожарные формирования.

У спасателей - глаза красные от дыма, лица почерневшие от копоти, но ответственность - сильнее пламени. Сегодня они доказали: огонь не имеет шансов там, где есть украинские спасатели