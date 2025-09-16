Пожар в Киевской области после атаки дрона: спасатели тушили огонь более 10 часов

$41.230.05
16:50 • 770 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 10001 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 11055 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 24331 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 39216 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 22401 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 35626 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 35108 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16072 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36897 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 29097 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 34007 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 18324 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto12:18 • 13436 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 13115 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Христиа Фриланд
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Великобритания
Киевская область
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 5066 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 12545 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 47835 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 46852 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 51499 просмотра
Хранитель
ТикТок
Financial Times
Вашингтон Пост
The Economist

Пожар в Киевской области после атаки дрона: спасатели тушили огонь более 10 часов

Киев • УНН

 • 1914 просмотра

В Киевской области спасатели более 10 часов ликвидировали пожар площадью 17 тысяч квадратных метров, вызванный вражеским дроном. К тушению привлекли около 400 спасателей, более 100 единиц техники, два вертолета, пожарный поезд и четыре робота.

Пожар в Киевской области после атаки дрона: спасатели тушили огонь более 10 часов

Спасателям понадобилось более 10 часов для тушения пожара после попадания вражеского дрона в Киевской области: площадь пожара составила 17 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

К ликвидации пожара было привлечено около 400 спасателей, более 100 единиц техники, два вертолета, пожарный поезд и четыре робота для пожаротушения.

Над ликвидацией возгорания работали пожарные не только из Киевской области, но и из самого Киева. Также тушили огонь и добровольные пожарные формирования.

У спасателей - глаза красные от дыма, лица почерневшие от копоти, но ответственность - сильнее пламени. Сегодня они доказали: огонь не имеет шансов там, где есть украинские спасатели

– написал Клименко.

Напомним

В результате атаки российских дронов на Киевскую область утром 16 сентября произошел пожар на складах на территории логистического центра. Пострадавших среди населения нет, но были повреждения частных домов и автомобилей.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПроисшествияКиевская область
Киевская область
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Киев