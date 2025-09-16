Пожар в Киевской области после атаки дрона: спасатели тушили огонь более 10 часов
Киев • УНН
В Киевской области спасатели более 10 часов ликвидировали пожар площадью 17 тысяч квадратных метров, вызванный вражеским дроном. К тушению привлекли около 400 спасателей, более 100 единиц техники, два вертолета, пожарный поезд и четыре робота.
Спасателям понадобилось более 10 часов для тушения пожара после попадания вражеского дрона в Киевской области: площадь пожара составила 17 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
К ликвидации пожара было привлечено около 400 спасателей, более 100 единиц техники, два вертолета, пожарный поезд и четыре робота для пожаротушения.
Над ликвидацией возгорания работали пожарные не только из Киевской области, но и из самого Киева. Также тушили огонь и добровольные пожарные формирования.
У спасателей - глаза красные от дыма, лица почерневшие от копоти, но ответственность - сильнее пламени. Сегодня они доказали: огонь не имеет шансов там, где есть украинские спасатели
Напомним
В результате атаки российских дронов на Киевскую область утром 16 сентября произошел пожар на складах на территории логистического центра. Пострадавших среди населения нет, но были повреждения частных домов и автомобилей.