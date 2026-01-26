Пожежа на фабриці в Греції: загинули троє людей, ще двоє зникли

У центральній Греції сталася пожежа на фабриці з виробництва печива поблизу міста Трикала. Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти, повідомила пожежна служба. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Пожежа сталася в понеділок на фабриці з виробництва печива. Над будівлею здіймався густий чорний дим, полум’я було видно на даху заводу. До гасіння залучили близько 40 пожежників і 13 пожежних машин.

За даними видання, з 13 людей, які перебували на фабриці, вісьмом вдалося втекти. Троє загиблих були знайдені на місці, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. На місце події виїхали слідчі та підрозділи ліквідації наслідків стихійних лих.

Шестеро людей, серед яких один пожежник, були доставлені до місцевої лікарні. За словами міністра охорони здоров’я Греції Адоніса Георгіадіса в ефірі ERTnews, більшість із них звернулися через проблеми з диханням, загрози їхньому життю немає.

Власник фабрики Violanta SA заявив, що причина пожежі наразі невідома.

Нагадаємо

