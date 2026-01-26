Пожар на фабрике в Греции: погибли три человека, еще двое пропали без вести

В центральной Греции произошел пожар на фабрике по производству печенья вблизи города Трикала. В результате инцидента погибли три человека, еще двое считаются пропавшими без вести, сообщила пожарная служба. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Пожар произошел в понедельник на фабрике по производству печенья. Над зданием поднимался густой черный дым, пламя было видно на крыше завода. К тушению привлекли около 40 пожарных и 13 пожарных машин.

По данным издания, из 13 человек, находившихся на фабрике, восьми удалось сбежать. Трое погибших были найдены на месте, еще два человека считаются пропавшими без вести. На место происшествия выехали следователи и подразделения по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Шесть человек, среди которых один пожарный, были доставлены в местную больницу. По словам министра здравоохранения Греции Адониса Георгиадиса в эфире ERTnews, большинство из них обратились из-за проблем с дыханием, угрозы их жизни нет.

Владелец фабрики Violanta SA заявил, что причина пожара пока неизвестна.

Напомним

Воздушное пространство Греции было заблокировано на несколько часов из-за беспрецедентного сбоя авиационных радиочастот. Инцидент привел к длительным задержкам для тысяч пассажиров