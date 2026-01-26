$43.140.03
Эксклюзив
11:57 • 718 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 3292 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 9214 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 21547 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
09:46 • 14058 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 25795 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 20191 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 26492 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36239 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - Клименко
25 января, 16:17 • 30344 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
Графики отключений электроэнергии
Пожар на фабрике в Греции: погибли три человека, еще двое пропали без вести

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Пожар на фабрике по производству печенья вблизи города Трикала привел к гибели трех человек, еще двое считаются пропавшими без вести. К тушению привлекли около 40 пожарных и 13 пожарных машин.

Пожар на фабрике в Греции: погибли три человека, еще двое пропали без вести

В центральной Греции произошел пожар на фабрике по производству печенья вблизи города Трикала. В результате инцидента погибли три человека, еще двое считаются пропавшими без вести, сообщила пожарная служба. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Пожар произошел в понедельник на фабрике по производству печенья. Над зданием поднимался густой черный дым, пламя было видно на крыше завода. К тушению привлекли около 40 пожарных и 13 пожарных машин.

По данным издания, из 13 человек, находившихся на фабрике, восьми удалось сбежать. Трое погибших были найдены на месте, еще два человека считаются пропавшими без вести. На место происшествия выехали следователи и подразделения по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Шесть человек, среди которых один пожарный, были доставлены в местную больницу. По словам министра здравоохранения Греции Адониса Георгиадиса в эфире ERTnews, большинство из них обратились из-за проблем с дыханием, угрозы их жизни нет.

Владелец фабрики Violanta SA заявил, что причина пожара пока неизвестна.

Напомним

Воздушное пространство Греции было заблокировано на несколько часов из-за беспрецедентного сбоя авиационных радиочастот. Инцидент привел к длительным задержкам для тысяч пассажиров

Алла Киосак

