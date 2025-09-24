Повторив заклик президента Трампа припинити вбивства: Держдеп про зустріч Рубіо і лаврова

Державний секретар Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим закликав рф припинити вбивства та наголосив на необхідності, щоб москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання війни. Про це йдеться на сайті Держдепу, передає УНН.

Доповнення

Як повідомляв УНН, глава російського міністерства закордонних справ сергій лавров зустрівся з Державним секретарем Марко Рубіо.