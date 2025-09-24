Повторив заклик президента Трампа припинити вбивства: Держдеп про зустріч Рубіо і лаврова

$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 7566 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
14:27 • 14473 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 21331 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 22434 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 23862 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 38993 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 19285 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 37272 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18500 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18656 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.7м/с
62%
756мм
Популярнi новини
На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військовіVideo24 вересня, 09:57 • 9778 перегляди
Трамп перекладає відповідальність за війну в Україні на Європу та НАТО - The Telegraph24 вересня, 10:22 • 10166 перегляди
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить24 вересня, 10:41 • 15580 перегляди
російські війська атакували навчальний підрозділ ЗСУ двома ракетами "Іскандер": деталі24 вересня, 12:46 • 6316 перегляди
Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN24 вересня, 13:41 • 10496 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 38993 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 40145 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 37272 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 47682 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 56286 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Денис Прокопенко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Іран
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 40345 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 100083 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 59566 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 73335 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 124938 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

Повторив заклик президента Трампа припинити вбивства: Держдеп про зустріч Рубіо і лаврова

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Державний секретар Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим. Рубіо закликав рф припинити вбивства та наголосив на необхідності суттєвих кроків для врегулювання російсько-української війни.

Повторив заклик президента Трампа припинити вбивства: Держдеп про зустріч Рубіо і лаврова

Державний секретар Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим закликав рф припинити вбивства та наголосив на необхідності, щоб москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання війни. Про це йдеться на сайті Держдепу, передає УНН.

Державний секретар Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим. Держсекретар повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та необхідність того, щоб москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни 

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як повідомляв УНН, глава російського міністерства закордонних справ сергій лавров зустрівся з Державним секретарем Марко Рубіо.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Дональд Трамп