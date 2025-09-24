Повторив призыв президента Трампа прекратить убийства: Госдеп о встрече Рубио и лаврова
Киев • УНН
Государственный секретарь Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел россии сергеем лавровым призвал рф прекратить убийства и подчеркнул необходимость того, чтобы москва предприняла существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования войны. Об этом говорится на сайте Госдепа, передает УНН.
Как сообщал УНН, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров встретился с Государственным секретарем Марко Рубио.