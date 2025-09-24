$41.380.00
Повторив призыв президента Трампа прекратить убийства: Госдеп о встрече Рубио и лаврова

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Государственный секретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел россии сергеем лавровым. Рубио призвал рф прекратить убийства и подчеркнул необходимость существенных шагов для урегулирования российско-украинской войны.

Повторив призыв президента Трампа прекратить убийства: Госдеп о встрече Рубио и лаврова

Государственный секретарь Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел россии сергеем лавровым призвал рф прекратить убийства и подчеркнул необходимость того, чтобы москва предприняла существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования войны. Об этом говорится на сайте Госдепа, передает УНН.

Государственный секретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел россии сергеем лавровым. Госсекретарь повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и необходимость того, чтобы москва предприняла существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны 

- говорится в сообщении.

Дополнение

Как сообщал УНН, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров встретился с Государственным секретарем Марко Рубио.

Павел Башинский

