1 січня, 13:04 • 40988 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 64882 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 51518 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 49254 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 164878 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 161706 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 55035 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 45770 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38499 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30950 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Електронна акцизна марка: повноцінний запуск відтерміновано

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Терміни повноцінного запровадження Електронної системи обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів перенесено на 1 листопада 2026 року. Це передбачає поетапне впровадження системи та надає бізнесу додатковий час для підготовки.

Електронна акцизна марка: повноцінний запуск відтерміновано

Терміни повноцінного запровадження Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, із використанням електронної акцизної марки перенесено на 1 листопада 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну податкову службу України.

Деталі

Відповідні зміни передбачені Законом України № 4698-ІХ та постановою Кабінету Міністрів України № 1752. Це передбачає поетапне впровадження системи та надає бізнесу додатковий час для підготовки до переходу на електронну акцизну марку.

Етапи впровадження електронної системи виглядатимуть так:

  • з 1 січня по 11 жовтня 2026 року (включно) - функціонування системи в тестовому режимі;
    • з 12 жовтня по 31 жовтня 2026 року (включно) - забезпечення реєстрації користувачів, створення електронних кабінетів, присвоєння ідентифікаторів економічним операторам та об’єктам, обміну даними з інформаційними системами органів державної влади, розмежування прав доступу;
      • з 1 листопада 2026 року - повноцінне функціонування всіх компонентів Електронної системи.

        Також у Державній податковій службі уточнили, що повернення невикористаних паперових марок здійснюватиметься до 1 травня 2027 року.

        Нагадаємо

        1 січня в Україні стартувало повне тестування системи еАкцизу - цифрового інструмента, який замінює паперові акцизні марки та забезпечує прозорий контроль обігу тютюнових і алкогольних виробів.

        Євген Устименко

        СуспільствоЕкономікаПолітика
        Кабінет Міністрів України
        Державна податкова служба України
        Україна