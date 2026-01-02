$42.170.18
Полноценное внедрение Электронной системы оборота алкоголя и табака перенесено: стала известна дата

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Сроки полноценного внедрения Электронной системы оборота алкогольных напитков и табачных изделий перенесены на 1 ноября 2026 года. Это предусматривает поэтапное внедрение системы и предоставляет бизнесу дополнительное время для подготовки.

Полноценное внедрение Электронной системы оборота алкоголя и табака перенесено: стала известна дата

Сроки полноценного внедрения Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, с использованием электронной акцизной марки перенесены на 1 ноября 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Детали

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины № 4698-ІХ и постановлением Кабинета Министров Украины № 1752. Это предусматривает поэтапное внедрение системы и предоставляет бизнесу дополнительное время для подготовки к переходу на электронную акцизную марку.

Этапы внедрения электронной системы будут выглядеть так:

  • с 1 января по 11 октября 2026 года (включительно) - функционирование системы в тестовом режиме;
    • с 12 октября по 31 октября 2026 года (включительно) - обеспечение регистрации пользователей, создание электронных кабинетов, присвоение идентификаторов экономическим операторам и объектам, обмена данными с информационными системами органов государственной власти, разграничение прав доступа;
      • с 1 ноября 2026 года - полноценное функционирование всех компонентов Электронной системы.

        Также в Государственной налоговой службе уточнили, что возврат неиспользованных бумажных марок будет осуществляться до 1 мая 2027 года.

        Напомним

        1 января в Украине стартовало полное тестирование системы еАкциза - цифрового инструмента, который заменяет бумажные акцизные марки и обеспечивает прозрачный контроль оборота табачных и алкогольных изделий.

