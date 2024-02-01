Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету в напрямку Дніпра

Повітряні сили ЗСУ попередили у четвер про ворожу ракету у напрямку Дніпра, пише УНН.

Деталі

"Ракета в напрямку Дніпра!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

На Харківщині знищили 2 з 4 запущених ворогом уночі "шахедів"