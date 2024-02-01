Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету в напрямку Дніпра
Київ • УНН
Повітряні сили України попередили про ракету у напрямку Дніпра в четвер.
Повітряні сили ЗСУ попередили у четвер про ворожу ракету у напрямку Дніпра, пише УНН.
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"Ракета в напрямку Дніпра!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
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