Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

Воздушные силы ВСУ предупредили в четверг о вражеской ракете в направлении Днепра, пишет УНН.

Детали

"Ракета в направлении Днепра!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Ранее в Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"