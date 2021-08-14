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Повінь в Туреччині: кількість загиблих зросла до 31

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Повінь, яка охопила міста чорноморського узбережжя Туреччини, забрала життя 31 людини. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

На півночі Туреччини триває масштабна пошуково-рятувальна операція після того, як під час повені вздовж узбережжя Чорного моря загинула щонайменше 31 людина.

Провінція Кастамону є найбільш постраждалою територією, в якій загинуло 29 осіб. Двоє інших загинули в Сінопі на узбережжі.

Повінь спричинила обвалення деяких будівель, зруйнування кількох мостів, засмічення деяких вулиць розбитими автомобілями та припинення електропостачання.

У районі затоплення поблизу Чорного моря гелікоптери зірвали деяких людей з дахів; інших вдалося врятувати на човні Більше 1700 людей були евакуйовані, а 330 сіл зараз залишаються без електроенергії після повені, яка пошкодила лінії електропередач.

Доповнення

У північних причорноморських провінціях Туреччини пройшли сильні дощі та повені. Найбільше постраждало від повені місто Кастамону, де в деяких районах вода піднялася на 3-4 метра. Паводки торкнулися прибережних провінцій Айдин, Стамбул, Синоп і Самсун.

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що катастрофа стала найгіршою за останні 50-100 років.

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