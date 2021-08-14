Наводнение в Турции: число погибших возросло до 31
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Наводнение, которое охватило города черноморского побережья Турции, унесла жизни 31 человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
На севере Турции продолжается масштабная поисково-спасательная операция после того, как во время наводнения вдоль побережья Черного моря погибли не менее 31 человек.
Провинция Кастамону является наиболее пострадавшей территории, в которой погибло 29 человек. Двое других погибли в Синопе на побережье.
Наводнение вызвало обрушение некоторых зданий, разрушение нескольких мостов, засорение некоторых улиц разбитыми автомобилями и прекращении электроснабжения.
В районе затопления вблизи Черного моря вертолеты сорвали некоторых людей с крыш; других удалось спасти на лодке Более 1700 человек были эвакуированы, а 330 сел сейчас остаются без электроэнергии после наводнения, повредила линии электропередач.
Дополнение
В северных причерноморских провинциях Турции прошли сильные дожди и наводнения . Больше всего пострадал от наводнения город Стамбул, где в некоторых районах вода поднялась на 3-4 метра. Паводки затронули прибрежных провинций Айдын, Стамбул, Синоп и Самсун.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что катастрофа стала худшей за последние 50-100 лет.