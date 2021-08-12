У Туреччині після пожеж почалися аномальні паводки: загинуло 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У північних причорноморських провінціях Туреччини почалися сильні дощі та повені. Повідомляється про дев'ять загиблих, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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У заяві Управління з боротьби з лихами і надзвичайними ситуаціями країни (AFAD) йдеться, що "9 наших громадян загинули в Кастамону через повінь. Пошуки одного з наших громадян, зниклих безвісти в Бартині, тривають".
Раніше CNN Turk повідомляло, що були загиблі в результаті зсуву грунту, викликаного підтопленням в провінції Кастамону. Ще кількох людей віднесло сильним потоком води.
Так, одним з найбільш постраждалих районів стала провінція Бартин (район Улус). Там 85-річна жінка зникла після того, як її будинок був зруйнований. Повінь пошкодила будинки у провінції.
Найбільше постраждало від повені місто Кастамону, де в деяких районах вода піднялася на 3-4 метра. Паводки торкнулися прибережних провінцій Айдин, Стамбул, Синоп і Самсун.
Також повідомляється, що тринадцять людей постраждали після того, як їх транспортні засоби перекинулися через обвалення мосту. Їх доставили в найближчі лікарні.
Водночас видання АР повідомляє, що близько десяти людей зникли безвісти.
Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що катастрофа стала найгіршою за останні 50-100 років.
Міністерство оборони повідомило, що в регіоні перебувають військові вертольоти для евакуації жителів в безпечні райони і лікарні.
Нагадаємо
З 28 липня в Туреччині почалися природні пожежі на тлі надвисоких температур. Швидкому поширенню пожеж сприяв сильний вітер, що часом піднімався, кілька населених пунктів довелося евакуювати. Відомо про 8 жертв стихії.
Україна направила пожежників і авіатехніку для допомоги в боротьбі з пожежами.