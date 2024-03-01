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Пов'язані з енергетикою викиди CO2 досі високі, але значне нарощування чистої енергії обмежило зростання - МЕА

Київ • УНН

 • 40315 перегляди

Глобальні викиди CO2, пов'язані з енергетикою, зросли на 1,1% у 2023 році, що менше, ніж у попередньому році, завдяки широкому використанню сонячних, вітрових та електричних транспортних засобів.

Пов'язані з енергетикою викиди CO2 досі високі, але значне нарощування чистої енергії обмежило зростання - МЕА

У 2023 році глобальні викиди CO2, пов'язані з енергетикою, зросли, але менше, ніж роком раніше, завдяки поширенню використання сонячної, вітрової енергії та електромобілів, повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у звіті, оприлюдненому 1 березня, пише УНН.

Без екологічно чистих енергетичних технологій глобальне збільшення викидів CO2 за останні п’ять років було б утричі більшим

- зазначають у МЕА.

Деталі

Збільшення викидів у 2023 році, як повідомляється, становило 410 мільйонів тонн, або на 1,1%, що є меншим показником порівняно з попереднім роком, коли був зафіксований ріст на 490 мільйонів тонн. Надзвичайний дефіцит гідроенергії через екстремальні посухи призвів до зростання викидів на понад 40%. Якби не надзвичайно низький рівень виробництва гідроенергії, глобальні викиди CO2 від виробництва електроенергії знизилися б минулого року, зробивши загальне зростання викидів, пов’язаних з енергетикою, значно меншим, констатували у МЕА.

У розвинутих економіках торік, за повідомленням, спостерігалося рекордне зменшення викидів CO2, попри зростання ВВП. Викиди впали до 50-річного мінімуму, а попит на вугілля знизився до рівнів, яких не було з початку 1900-х років. Це було результатом впровадження відновлюваних джерел енергії, переходу на газ, підвищення енергоефективності та зменшення промислових викидів. У 2023 році вперше більшість електроенергії в розвинутих економіках була згенерована з джерел з низьким рівнем викидів, таких як відновлювані джерела енергії та ядерна енергія, зауважили в МЕА.

У Китаї, як повідомляється, розгортання технологій чистої енергії продовжує швидко розвиватися, зокрема у 2023 році кількість нових сонячних фотоелектричних потужностей збільшилася на ту саму кількість, яку весь світ збудував у 2022 році. Однак поганий рік для виробництва гідроенергії та подальше відновлення економіки після пандемії призвели до зростання викидів в Китаї, які збільшилися приблизно на 565 мільйонів тонн у 2023 році.

У 2023 році значний ріст ВВП в Індії призвів до збільшення викидів CO2 на близько 190 мільйонів тонн. Неабияк слабкий мусон збільшив попит на електроенергію та зменшив виробництво гідроенергії, що стало причиною чверті загального зростання викидів в Індії. Проте викиди CO2 на душу населення залишаються значно нижчими, ніж у середньому по світу.

Доповнення

За період з 2019 по 2023 рік зростання чистої енергії було вдвічі більшим, ніж зростання використання викопного палива. Новий аналіз МЕА показує, що завдяки впровадженню чистих енергетичних технологій протягом останніх п'яти років попит на викопне паливо суттєво скоротився, що створює умови для прискореного відмовлення від нього протягом цього десятиліття.

За останні роки, згідно зі звітом, розгортання вітрової та сонячної енергії у електроенергетичних системах по всьому світу забезпечило можливість уникнути використання вугілля, що еквівалентне рівню споживання електроенергії у секторах Індії та Індонезії разом узятих, та знизити попит на природний газ. Зростаюча кількість електромобілів на дорогах, які становлять кожен п'ятий продаж нових автомобілів у світі у 2023 році, також суттєво зменшила попит на нафту в енергетичному використанні, підтримуючи його на рівні до пандемії, зазначили у МЕА.

Проте моніторинг ринку чистої енергії свідчить про те, що розгортання чистої енергії залишається надто концентрованим у розвинених економіках і Китаї, що підкреслює необхідність посилення міжнародних зусиль для збільшення інвестицій у чисту енергію та її розгортання в країнах, що розвиваються.

Довідково

Глобальні показники викидів CO2 у звіті ґрунтуються на докладному аналізі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) за регіонами та за типами палива на основі останніх офіційних національних даних та загальнодоступних енергетичних, економічних і метеорологічних даних. Джерела включають останні щомісячні дані, надіслані до Центру енергетичних даних МЕА, дані в реальному часі від операторів енергосистем по всьому світу, статистичні випуски національних адміністрацій та останні дані з ринкових звітів МЕА. Звіт про викиди CO2 охоплює викиди від всіх процесів згоряння енергії та промислових процесів. Інформація щодо впровадження чистих технологій надходить з останніх національних джерел, доповнених даними галузевих асоціацій. Попит на нафту охоплює загальну пропозицію енергії з сирої нафти та нафтопродуктів, перетворену в енергетичні терміни за допомогою специфічних коефіцієнтів перетворення.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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