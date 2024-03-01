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Связанные с энергетикой выбросы CO2 до сих пор высоки, но значительное наращивание чистой энергии ограничило рост - МЭА

Связанные с энергетикой выбросы CO2 до сих пор высоки, но значительное наращивание чистой энергии ограничило рост - МЭА

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 15:28  •  8737 просмотра

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Глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, выросли на 1,1% в 2023 году, что меньше, чем в предыдущем году, благодаря широкому использованию солнечных, ветровых и электрических транспортных средств.

В 2023 году глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, выросли, но меньше, чем годом ранее, благодаря распространению использования солнечной, ветровой энергии и электромобилей, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете, обнародованном 1 марта, пишет УНН.

Без экологически чистых энергетических технологий глобальное увеличение выбросов CO2 за последние пять лет было бы втрое больше

- отмечают в МЭА.

Детали

Увеличение выбросов в 2023 году, как сообщается, составило 410 миллионов тонн, или на 1,1%, что является меньшим показателем по сравнению с предыдущим годом, когда был зафиксирован рост на 490 миллионов тонн. Чрезвычайный дефицит гидроэнергии из-за экстремальных засух привел к росту выбросов более чем на 40%. Если бы не чрезвычайно низкий уровень производства гидроэнергии, глобальные выбросы CO2 от производства электроэнергии снизились бы в прошлом году, сделав общий рост выбросов, связанных с энергетикой, значительно меньше, констатировали в МЭА.

В развитых экономиках в прошлом году, по сообщению, наблюдалось рекордное уменьшение выбросов CO2, несмотря на рост ВВП. Выбросы упали до 50-летнего минимума, а спрос на уголь снизился до уровней, которых не было с начала 1900-х годов. Это было результатом внедрения возобновляемых источников энергии, перехода на газ, повышения энергоэффективности и уменьшения промышленных выбросов. В 2023 году впервые большинство электроэнергии в развитых экономиках было сгенерировано из источников с низким уровнем выбросов, таких как возобновляемые источники энергии и ядерная энергия, отметили в МЭА.

В Китае, как сообщается, развертывание технологий чистой энергии продолжает быстро развиваться, в частности в 2023 году количество новых солнечных фотоэлектрических мощностей увеличилось на то же количество, которое весь мир построил в 2022 году. Однако плохой год для производства гидроэнергии и дальнейшее восстановление экономики после пандемии привели к росту выбросов в Китае, которые увеличились примерно на 565 миллионов тонн в 2023 году.

В 2023 году значительный рост ВВП в Индии привел к увеличению выбросов CO2 на около 190 миллионов тонн. Изрядно слабый муссон увеличил спрос на электроэнергию и уменьшил производство гидроэнергии, что стало причиной четверти общего роста выбросов в Индии. Однако выбросы CO2 на душу населения остаются значительно ниже, чем в среднем по миру.

Дополнение

За период с 2019 по 2023 год рост чистой энергии был вдвое больше, чем рост использования ископаемого топлива. Новый анализ МЭА показывает, что благодаря внедрению чистых энергетических технологий в течение последних пяти лет спрос на ископаемое топливо существенно сократился, что создает условия для ускоренного отказа от него в течение этого десятилетия.

За последние годы, согласно отчету, развертывание ветровой и солнечной энергии в электроэнергетических системах по всему миру обеспечило возможность избежать использования угля, что эквивалентно уровню потребления электроэнергии в секторах Индии и Индонезии вместе взятых, и снизить спрос на природный газ. Растущее количество электромобилей на дорогах, которые составляют каждую пятую продажу новых автомобилей в мире в 2023 году, также существенно уменьшила спрос на нефть в энергетическом использовании, поддерживая его на уровне до пандемии, отметили в МЭА.

Однако мониторинг рынка чистой энергии свидетельствует о том, что развертывание чистой энергии остается слишком концентрированным в развитых экономиках и Китае, что подчеркивает необходимость усиления международных усилий для увеличения инвестиций в чистую энергию и ее развертывания в развивающихся странах.

Справочно

Глобальные показатели выбросов CO2 в отчете основываются на подробном анализе Международного энергетического агентства (МЭА) по регионам и по типам топлива на основе последних официальных национальных данных и общедоступных энергетических, экономических и метеорологических данных. Источники включают последние ежемесячные данные, присланные в Центр энергетических данных МЭА, данные в реальном времени от операторов энергосистем по всему миру, статистические выпуски национальных администраций и последние данные из рыночных отчетов МЭА. Отчет о выбросах CO2 охватывает выбросы от всех процессов сгорания энергии и промышленных процессов. Информация по внедрению чистых технологий поступает из последних национальных источников, дополненных данными отраслевых ассоциаций. Спрос на нефть охватывает общее предложение энергии из сырой нефти и нефтепродуктов, преобразованное в энергетические термины с помощью специфических коэффициентов преобразования.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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Пов'язані з енергетикою викиди CO2 досі високі, але значне нарощування чистої енергії обмежило зростання - МЕА
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