Потужний вибух чули на одному з найбільших нафтопереробних заводів рф у рязані
Київ • УНН
На рязанському НПЗ стався вибух та пожежа після прольоту безпілотників на фоні повітряної тривоги. Це третій за потужністю завод у рф, який раніше вже зазнавав атак українських БпЛА.
Повідомляють про вибух на рязанському НПЗ на фоні повітряної тривоги. Про це УНН пише з посиланням на російські пабліки та відео від місцевих.
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Місцеві повідомляють про прольоти безпілотників і пожежу в районі рязанського нафтопереробного заводу. Також повідомляють про вибух в районі НПЗ та спостерігають відкритий вогонь.
Це третій за потужністю НПЗ у рф, здатний переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Раніше українські БпЛА вже завдавали ударів по цьому підприємству.
Зокрема, у травні установка первинної переробки нафти загорілася після атаки безпілотників Головного управління розвідки Міноборони України на нафтопереробний завод у рязані, росія.
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