Мощный взрыв слышали на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф в рязани
Киев • УНН
На рязанском НПЗ произошел взрыв и пожар после пролета беспилотников на фоне воздушной тревоги. Это третий по мощности завод в ha, который ранее уже подвергался атакам украинских БпЛА.
Сообщают о взрыве на рязанском НПЗ на фоне воздушной тревоги. Об этом УНН пишет со ссылкой на российские паблики и видео от местных.
Детали
Местные сообщают о пролетах беспилотников и пожаре в районе рязанского нефтеперерабатывающего завода. Также сообщают о взрыве в районе НПЗ и наблюдают открытый огонь.
Это третий по мощности НПЗ в ha, способный перерабатывать более 17 миллионов тонн нефти в год. Ранее украинские БпЛА уже наносили удары по этому предприятию.
В частности, в мае установка первичной переработки нефти загорелась после атаки беспилотников Главного управления разведки Минобороны Украины на нефтеперерабатывающий завод в рязани, россия.
Сообщается об очередной атаке беспилотниками по военному аэродрому в липецке26 октября 2024, 16:52 • 6857 просмотров