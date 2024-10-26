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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сообщается об очередной атаке беспилотниками по военному аэродрому в липецке

Сообщается об очередной атаке беспилотниками по военному аэродрому в липецке

Киев  •  УНН

16:52 • 6409 просмотра

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Очевидцы фиксируют атаку беспилотников на аэродром в липецке.

В российском липецке аэродром атаковали беспилотники. Об этом сообщили руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко и издание Astra, передает УНН.

Аэродром в липецке под атакой БПЛА

- сообщил Коваленко.

Также о взрывах очевидцы писали в соцсети, отмечая, что в городе звучала сирена о воздушной тревоге.

В минобороны врага заявило, что ПВО уничтожило четыре украинских беспилотника над территорией области.

Напомним

Ранее в октябре украинские силы уже атаковали военный аэродром "липецк-2" и завод им. свердлова в россии. Целями были склады боеприпасов, топливо и авиатехника на аэродроме, а также производство взрывчатых веществ на заводе. 

По данным Defense Express, на авиабазе в липецке базировались новые российские истребители Су-57 и проходило обучение пилотов.

Минус 700 КАБов: после удара дронов СБУ на аэродроме "Липецк-2" детонируют склады с боеприпасами9 августа 2024, 07:18 • 31532 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины