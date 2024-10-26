Сообщается об очередной атаке беспилотниками по военному аэродрому в липецке
Киев • УНН
Очевидцы фиксируют атаку беспилотников на аэродром в липецке.
В российском липецке аэродром атаковали беспилотники. Об этом сообщили руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко и издание Astra, передает УНН.
Аэродром в липецке под атакой БПЛА
Также о взрывах очевидцы писали в соцсети, отмечая, что в городе звучала сирена о воздушной тревоге.
В минобороны врага заявило, что ПВО уничтожило четыре украинских беспилотника над территорией области.
Напомним
Ранее в октябре украинские силы уже атаковали военный аэродром "липецк-2" и завод им. свердлова в россии. Целями были склады боеприпасов, топливо и авиатехника на аэродроме, а также производство взрывчатых веществ на заводе.
По данным Defense Express, на авиабазе в липецке базировались новые российские истребители Су-57 и проходило обучение пилотов.
Минус 700 КАБов: после удара дронов СБУ на аэродроме "Липецк-2" детонируют склады с боеприпасами9 августа 2024, 07:18 • 31532 просмотра