Повідомляється про чергову атаку безпілотниками по військовому аеродрому у липецьку
Київ • УНН
Очевидці фіксують атаку безпілотників на аеродром у липецьку.
У російському липецьку аеродром атакували безпілотники. Про це повідомили керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко і видання Astra, передає УНН.
Аеродром у Липецьку під атакою БПЛА
Також про вибухи очевидці писали у соцмережі, зазначаючи, що у місті лунала сирена про повітряну тривогу.
В міноборони ворога заявило, що ППО знищило чотири українські безпілотники над територією області.
Нагадаємо
Раніше у жовтні українські сили вже атакували військовий аеродром "липецьк-2" та завод ім. свердлова в росії. Цілями були склади боєприпасів, паливо та авіатехніка на аеродромі, а також виробництво вибухових речовин на заводі.
За даними Defense Express, на авіабазі у липецьку базувалися нові російські винищувачі Су-57 та проходило навчання пілотів.
Мінус 700 КАБів: після удару дронів СБУ на аеродромі "Липецьк-2" детонують склади з боєприпасами09.08.24, 10:18 • 31736 переглядiв