Сили оборони завдали удару по російському аеродрому “Липецьк-2” - Генштаб
Київ • УНН
Українські сили атакували військовий аеродром "Липецьк-2" та завод ім. Свердлова в Росії. Цілями були склади боєприпасів, паливо та авіатехніка на аеродромі, а також виробництво вибухових речовин на заводі.
Сили оборони вночі завдали вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", де базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31. Ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", що в липецькій області рф. Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога
Також, Сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова" в місті дзержинськ нижньогородської області рф.
Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби. В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються
Нагадаємо
Цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті дзержинськ нижньогородської області, який є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин та виробляє авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.