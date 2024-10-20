Силы обороны нанесли удар по российскому аэродрому «Липецк-2» - Генштаб
Киев • УНН
Украинские силы атаковали военный аэродром «Липецк-2» и завод им. Свердлова в России. Целями были склады боеприпасов, топливо и авиатехника на аэродроме, а также производство взрывчатых веществ на заводе.
Силы обороны ночью нанесли огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома «Липецк-2», где базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Сегодня ночью нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома «Липецк-2», что в Липецкой области РФ. В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага
Также, Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие «Завод им. Я.М. Свердлова» в городе дзержинск нижнегородской области рф.
Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы. В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются
Напомним,
Этой ночью дроны СБУ, ССО и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в городе дзержинск нижнегородской области, который является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ и производит авиабомбы, в частности КАБы, боевые части противотанковых кумулятивных управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.