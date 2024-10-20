Силы обороны нанесли удар по российскому аэродрому «Липецк-2» - Генштаб

Силы обороны ночью нанесли огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома «Липецк-2», где базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома «Липецк-2», что в Липецкой области РФ. В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага

Также, Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие «Завод им. Я.М. Свердлова» в городе дзержинск нижнегородской области рф.

Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы. В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются