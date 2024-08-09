Минус 700 КАБов: после удара дронов СБУ на аэродроме "Липецк-2" детонируют склады с боеприпасами

СБУ в сотрудничестве с ВСУ и ССО нанесла взрывной удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". Там находилось несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб. Об этом журналисту УНН сообщил проинформированный источник.

"Этой ночью СБУ в сотрудничестве с ВСУ и ССО нанесла взрывной удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2", - сообщил собеседник УНН.

По информации источников, там находилось несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

"После удара украинских дронов произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома", - сообщил источник.

Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме "Липецк - 2" взлететь не успели.

"СБУ в сотрудничестве с Силами обороны продолжает методическую работу по уничтожению авиационной логистики россиян, чтобы у врага не было возможности бомбить КАБами украинские города. В начале августа мы очистили от КАБов и истребителей аэродром "Морозовск", сегодня очередь за "Липецком-2". Работаем дальше", - сообщил информированный источник в СБУ.

Дополнение

мчс россии сообщало о пожаре на военном аэродроме в липецкой области рф после атаки дронов в ночь на 9 августа. Есть пострадавшие. Жителей ближайших поселков эвакуировали.

Генштаб ВСУ сообщил об успешном поражении военного аэродрома 'Липецк' и средств ПВО в России ночью 9 августа.