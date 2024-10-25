Потужний ураган "Крісті" досяг найвищої категорії в Тихому океані
Київ • УНН
Ураган "Крісті" посилився до шторму категорії 5 з вітрами 260 км/год у Тихому океані. Шторм знаходиться за 1565 км від Нижньої Каліфорнії та рухається на захід, очікується його послаблення.
Ураган "Крісті" посилився до шторму категорії 5 у четвер і, як очікується, залишиться далеко від суші, оскільки він вирує в Тихому океані і послабиться протягом найближчих днів, заявили синоптики, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Ураган був за 1565 кілометрів на південний захід від південного піку каліфорнійського півострова Нижня Каліфорнія в Мексиці і рухався на захід зі швидкістю 26 км/год. За даними Національного центру ураганів у Маямі, він мав максимальні стійкі вітри 260 км/год.
Очікується, що хвилі, викликані "Крісті", вплинуть на частини західного узбережжя півострова до вихідних, повідомив центр.
"Крісті" стала тропічним штормом у понеділок поблизу південного тихоокеанського узбережжя Мексики, перш ніж зміцнити у вівторок в ураган.
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