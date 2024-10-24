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Тропічний шторм "Трамі" призвів до загибелі десятків людей на Філіппінах

Київ • УНН

 • 17220 перегляди

Щонайменше 26 людей загинули внаслідок тропічного шторму "Трамі" на Філіппінах. Стихія спричинила масштабні повені на острові Лусон, залишивши 7 мільйонів людей без електрики.

Тропічний шторм "Трамі" призвів до загибелі десятків людей на Філіппінах

Стихія залишила після себе серйозні руйнування. Сім мільйонів людей змушені були тимчасово залишатися без електрики. Згідно з останніми повідомленнями, кількість смертей внаслідок дії шторм "Трамі" зростає.

Пише УНН із посиланням на Newsweek.

Тропічний шторм "Трамі" спричинив хаос на Філіппінах, забравши життя щонайменше 26 людей. Наразі на головному острові Лусон рівень води досягає метрів - і кількість смертей зростає.

За даними ЗМІ, шторм почався рано вранці в четвер. Незабаром влада змушена була почати рятувальну операцію, використовуючи моторні човни для того, щоб дістатися до жителів сіл, які опинилися в пастці через повінь.

Багато хто шукав притулку на дахах, тоді як інші опинилися в скрутному становищі, оскільки вода продовжувала прибувати.

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У відповідь на розвиток катастрофи, уряд Філіппін також закрив школи та офіси по всьому острову Лусон на другий день. Винятки були зроблені для тих, хто був необхідний для реагування на катастрофу.

Довідка

Шторм обрушився на провінцію Ісабела після 12.00 четверга, принісши з собою стійкий вітер швидкістю до 96 км / год, а пориви сягали у понад 160 км / год. На світанку шторм досяг Агінальдо в провінції Іфугао і, за прогнозами, пізніше цього дня рухатиметься на захід у Південно-Китайське море.

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