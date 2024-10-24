Тропический шторм «Трами» привел к гибели десятков людей на Филиппинах

Стихия оставила после себя серьезные разрушения. Семь миллионов человек вынуждены были временно оставаться без электричества. Согласно последним сообщениям, количество смертей вследствие действия шторма «Трами» растет.

Пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Тропический шторм «Трами» вызвал хаос на Филиппинах, унеся жизни по меньшей мере 26 человек. Сейчас на главном острове Лусон уровень воды достигает метров - и количество смертей растет.

По данным СМИ, шторм начался рано утром в четверг. Вскоре власти вынуждены были начать спасательную операцию, используя моторные лодки для того, чтобы добраться до жителей деревень, которые оказались в ловушке из-за наводнения.

Многие искали убежища на крышах, в то время как другие оказались в затруднительном положении, поскольку вода продолжала прибывать.

Ураган «Оскар» ослаб до уровня тропического шторма, однако на Кубе зафиксированы серьезные разрушения - СМИ

В ответ на развитие катастрофы правительство Филиппин также закрыло школы и офисы по всему острову Лусон на второй день. Исключения были сделаны для тех, кто был необходим для реагирования на катастрофу.

Справка

Шторм обрушился на провинцию Исабела после 12.00 четверга, принеся с собой устойчивый ветер скоростью до 96 км/ч, а порывы достигали более 160 км/ч. На рассвете шторм достиг Агинальдо в провинции Ифугао и, по прогнозам, позже в этот день будет двигаться на запад в Южно-Китайское море.

Байден: ураган "Милтон" нанес ущерб на 50 млрд долларов