Мощный ураган «Кристи» достиг наивысшей категории в Тихом океане

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

05:52 • 467 просмотра

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Ураган «Кристи» усилился до шторма категории 5 с ветрами 260 км/ч в Тихом океане. Шторм находится в 1565 км от Нижней Калифорнии и движется на запад, ожидается его ослабление.

Ураган «Кристи» усилился до шторма категории 5 в четверг и, как ожидается, останется далеко от суши, поскольку он бушует в Тихом океане и ослабнет в течение ближайших дней, заявили синоптики, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Ураган был в 1565 километрах к юго-западу от южного пика калифорнийского полуострова Нижняя Калифорния в Мексике и двигался на запад со скоростью 26 км/ч. По данным Национального центра ураганов в Майами, он имел максимальные устойчивые ветры 260 км/ч.

Ожидается, что волны, вызванные «Кристи», повлияют на части западного побережья полуострова до выходных, сообщил центр.

«Кристи» стала тропическим штормом в понедельник вблизи южного тихоокеанского побережья Мексики, прежде чем укрепиться во вторник в ураган.

Тропический шторм «Трами» привел к гибели десятков людей на Филиппинах24 октября 2024, 16:02 • 13605 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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