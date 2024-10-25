Мощный ураган «Кристи» достиг наивысшей категории в Тихом океане

Ураган «Кристи» усилился до шторма категории 5 в четверг и, как ожидается, останется далеко от суши, поскольку он бушует в Тихом океане и ослабнет в течение ближайших дней, заявили синоптики, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Ураган был в 1565 километрах к юго-западу от южного пика калифорнийского полуострова Нижняя Калифорния в Мексике и двигался на запад со скоростью 26 км/ч. По данным Национального центра ураганов в Майами, он имел максимальные устойчивые ветры 260 км/ч.

Ожидается, что волны, вызванные «Кристи», повлияют на части западного побережья полуострова до выходных, сообщил центр.

«Кристи» стала тропическим штормом в понедельник вблизи южного тихоокеанского побережья Мексики, прежде чем укрепиться во вторник в ураган.

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