Потужної лібералізації ринку газу і зростання конкуренції так і не відбулося – Д.Марунич

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26663 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 55891 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71777 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141714 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 204391 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192244 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212538 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197193 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152703 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153716 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
89 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 8925 перегляди

СБУ: Ворог вербує українських дітей для диверсій та терактів

2 квітня, 19:39 • 7055 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 10920 перегляди

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 7172 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 10180 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 484312 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319668 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381566 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493670 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 737487 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125057 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184601 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127317 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162039 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185242 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Потужної лібералізації ринку газу і зростання конкуренції так і не відбулося – Д.Марунич

Потужної лібералізації ринку газу і зростання конкуренції так і не відбулося – Д.Марунич

Київ • УНН

 • 12404 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Обіцяне реформування ринку газу в країні відбувається, проте не такими активними темпами, як планувалося. Зокрема, до цього часу, навіть попри прийнятий закон про ринок газу, і лібералізації так і не відбулося. Більше того, на разі, завилася ще одна проблема, пов’язана зі зростанням боргів за газ у споживачів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів експерт Дмитро Марунич.

Питання реформування ринку газу, за його словами, дуже глобальне.

“Давайте так, є закон про ринок газу, і всі знають, що він почав діяти у жовтні минулого року. Дещо дійсно було лібералізовано і певні зрушення відбулися, принаймні забезпечено рівний доступ до трубопровідних потужностей. Я не чув, щоб останнім часом в середині країни хтось суттєво скаржився.

Хоча, там є питання по реверсу і по доступу до входу. Всередині країни в цілому нема претензій. Збільшилася кількість імпортерів газу за реверсною схемою, бо стало вигідніше його возити.

Але разом з тим, якоїсь потужної лібералізації і зростання конкуренції на ринку не відбулося. Тому що є жорсткі умови, про які можна сперечатися на скільки вони відповідають реаліям нашого буття.

По — перше, це питання страхового запасу газу, який трейдери мають тримати. Він донедавна був 50% від обсягу місячних поставок. Зараз його зменшили до 10% .

І друге, це оця 20% фінансова гарантія, яка має бути забезпечена трейдеру від обсягу номінації,і як гарантія для оператора газотранспортної системи.

По — третє, невирішеність питання, а це дуже важлива штука, наявність ліцензії. Адже, нібито, ліцензування скасували, але воно залишилося для постачання газу трейдера, який хоче вийти на ринок. Тобто він повинен мати ліцензію, якщо хоче працювати з державними бюджетними організаціями, а це дуже важко наразі зробити, бо є така невідповідність у законодавстві”, — розповів він.

При цьому, за словами експерта, наразі у сфері розвитку ринку газу виникла нова проблема, пов’язана з тим, що зросли борги населення за споживання газу.

“Це на жаль, не є оптимістичним фактором для того, щоб ринок входив у кращі кондиції. Борги зростають, у споживачів немає, чим платити. Їх хотіли залізною рукою загнати у світле майбутнє, але на жаль, ця „шокова терапія“ поки що не працює, і я об’єктивно вам кажу, що я не бачу підстав, що реформування пришвидшилося.

Пришвидшити реформування можна з під-палки, але це може також призвести до зворотніх наслідків”, — пояснив Д.Маручнич.

Разом з тим він наголосив на тому, що в рамках реформування газовою сфери, повноваження НАК “Нафтогазу” мають бути розділені.

“Та, на жаль, я спостерігаю, і не тільки я, що сучасне керівництво “Нафтогазу”, яке прийшло під гаслами, що ми його розділимо навпаки гальмує цей процес, щоб зберегти контроль над фінансовими потоками.

Показова ситуація це публічна суперечка між колишнім міністром Демчишим і нинішнім керівництвом Нафтогазу Коболєвим — Вітренко стосовно того, як ділити “Нафтогаз”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, без розділення повноважень “Нафтогазу” подальшого розвитку ринку газу не буде.

Також нагадаємо, у Вашингтоні акцентували увагу української влади на тому, що у нас досі немає узгодженого плану реформування газового ринку та енергетичної галузі в цілому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,569.50
Золото
$3,162.17
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,835.38