Потужної лібералізації ринку газу і зростання конкуренції так і не відбулося – Д.Марунич

Питання реформування ринку газу, за його словами, дуже глобальне.

“Давайте так, є закон про ринок газу, і всі знають, що він почав діяти у жовтні минулого року. Дещо дійсно було лібералізовано і певні зрушення відбулися, принаймні забезпечено рівний доступ до трубопровідних потужностей. Я не чув, щоб останнім часом в середині країни хтось суттєво скаржився.

Хоча, там є питання по реверсу і по доступу до входу. Всередині країни в цілому нема претензій. Збільшилася кількість імпортерів газу за реверсною схемою, бо стало вигідніше його возити.

Але разом з тим, якоїсь потужної лібералізації і зростання конкуренції на ринку не відбулося. Тому що є жорсткі умови, про які можна сперечатися на скільки вони відповідають реаліям нашого буття.

По — перше, це питання страхового запасу газу, який трейдери мають тримати. Він донедавна був 50% від обсягу місячних поставок. Зараз його зменшили до 10% .

І друге, це оця 20% фінансова гарантія, яка має бути забезпечена трейдеру від обсягу номінації,і як гарантія для оператора газотранспортної системи.

По — третє, невирішеність питання, а це дуже важлива штука, наявність ліцензії. Адже, нібито, ліцензування скасували, але воно залишилося для постачання газу трейдера, який хоче вийти на ринок. Тобто він повинен мати ліцензію, якщо хоче працювати з державними бюджетними організаціями, а це дуже важко наразі зробити, бо є така невідповідність у законодавстві”, — розповів він.

При цьому, за словами експерта, наразі у сфері розвитку ринку газу виникла нова проблема, пов’язана з тим, що зросли борги населення за споживання газу.

“Це на жаль, не є оптимістичним фактором для того, щоб ринок входив у кращі кондиції. Борги зростають, у споживачів немає, чим платити. Їх хотіли залізною рукою загнати у світле майбутнє, але на жаль, ця „шокова терапія“ поки що не працює, і я об’єктивно вам кажу, що я не бачу підстав, що реформування пришвидшилося.

Пришвидшити реформування можна з під-палки, але це може також призвести до зворотніх наслідків”, — пояснив Д.Маручнич.

Разом з тим він наголосив на тому, що в рамках реформування газовою сфери, повноваження НАК “Нафтогазу” мають бути розділені.

“Та, на жаль, я спостерігаю, і не тільки я, що сучасне керівництво “Нафтогазу”, яке прийшло під гаслами, що ми його розділимо навпаки гальмує цей процес, щоб зберегти контроль над фінансовими потоками.

Показова ситуація це публічна суперечка між колишнім міністром Демчишим і нинішнім керівництвом Нафтогазу Коболєвим — Вітренко стосовно того, як ділити “Нафтогаз”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, без розділення повноважень “Нафтогазу” подальшого розвитку ринку газу не буде.

Також нагадаємо, у Вашингтоні акцентували увагу української влади на тому, що у нас досі немає узгодженого плану реформування газового ринку та енергетичної галузі в цілому.