Мощной либерализации рынка газа и роста конкуренции так и не произошло - Д.Марунич

Вопросы реформирования рынка газа, по его словам, очень глобальные.

"Давайте так, есть закон о рынке газа, и все знают, что он начал действовать в октябре прошлого года. Кое-что действительно было либерализовано и определенные сдвиги произошли, по крайней мере обеспечен равный доступ до трубопроводных мощностей. Я не слышал, чтобы в последнее время внутри страны кто-то существенно жаловался.

Хотя, там есть вопросы по реверсу и по доступу к входу. Внутри страны в целом нет претензий. Увеличилось количество импортеров газа по реверсной схеме, потому что стало выгоднее его возить.

Но вместе с тем, какой-то мощной либерализации и роста конкуренции на рынке не произошло. Потому что есть жесткие условия, о которых можно спорить насколько они соответствуют реалиям нашего бытия.

Во - первых, это вопрос страхового запаса газа, который трейдеры должны держать. Он недавно был 50% от объема месячных поставок. Сейчас его уменьшили до 10%.

И второе, это эта 20% финансовая гарантия, которая должна быть обеспечена трейдеру от объема номинации, и как гарантия оператора газотранспортной системы.

В - третьих, нерешенность вопроса, а это очень важная штука, наличие лицензии. Ведь, якобы, лицензирование отменили, но оно осталось для поставки газа трейдером, который хочет выйти на рынок. То есть он должен иметь лицензию, если хочет работать с государственными бюджетными организациями, а это очень трудно сейчас сделать, потому что есть такое несоответствие в законодательстве ", - рассказал он.

При этом, по словам эксперта, сейчас в сфере развития рынка газа возникла новая проблема, связанная с тем, что выросли долги населения за потребление газа.

"Это к сожалению, не является оптимистичным фактором для того, чтобы рынок входил в лучшие кондиции. Долги растут, у потребителей не чем платить. Их хотели железной рукой загнать в светлое будущее, но к сожалению, эта "шоковая терапия" пока не работает, и я объективно говорю, что я не вижу оснований, что реформирование ускорилось.

Ускорить реформирование можно из под-палки, но это может также привести к обратным последствиям ", - пояснил Д.Маручнич.

Вместе с тем он отметил, что в рамках реформирования газовой сферы, полномочия НАК "Нафтогаза" должны быть разделены.

"Но, к сожалению, я наблюдаю, и не только я, что современное руководство" Нафтогаза ", которое пришло под лозунгами, что мы его разделим наоборот тормозит этот процесс, чтобы сохранить контроль над финансовыми потоками.

Показательна ситуация это публичный спор между бывшим министром Демчишиным и нынешним руководством Нафтогаза Коболевым - Витренко о том, как делить "Нафтогаз", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, без разделения полномочий "Нафтогаза" дальнейшего развития рынка газа не будет .

Также напомним, в Вашингтоне акцентировали внимание украинской власти на то, что у нас до сих пор нет согласованного плана реформирования газового рынка и энергетической отрасли в целом .