Мощной либерализации рынка газа и роста конкуренции так и не произошло - Д.Марунич

ukru
15 марта, 19:03 • 114915 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165651 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137370 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129864 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112587 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105340 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101344 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134822 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131944 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127845 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 84581 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 53040 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 47886 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 30030 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 36450 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 134822 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 134286 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 269465 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 298505 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 234517 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 30030 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109169 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131944 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114805 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131916 просмотра
Актуальное
Мощной либерализации рынка газа и роста конкуренции так и не произошло - Д.Марунич

Мощной либерализации рынка газа и роста конкуренции так и не произошло - Д.Марунич

Киев • УНН

 • 12404 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Обещанное реформирования рынка газа в стране происходит, однако не такими активными темпами, как планировалось. В частности, до сих пор, даже несмотря на принятый закон о рынке газа, и либерализации так и не произошло. Более того, на данный момент, появилась еще одна проблема, связанная с ростом долгов за газ у потребителей. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал эксперт Дмитрий Марунич.

Вопросы реформирования рынка газа, по его словам, очень глобальные.

"Давайте так, есть закон о рынке газа, и все знают, что он начал действовать в октябре прошлого года. Кое-что действительно было либерализовано и определенные сдвиги произошли, по крайней мере обеспечен равный доступ до трубопроводных мощностей. Я не слышал, чтобы в последнее время внутри страны кто-то существенно жаловался.

Хотя, там есть вопросы по реверсу и по доступу к входу. Внутри страны в целом нет претензий. Увеличилось количество импортеров газа по реверсной схеме, потому что стало выгоднее его возить.

Но вместе с тем, какой-то мощной либерализации и роста конкуренции на рынке не произошло. Потому что есть жесткие условия, о которых можно спорить насколько они соответствуют реалиям нашего бытия.

Во - первых, это вопрос страхового запаса газа, который трейдеры должны держать. Он недавно был 50% от объема месячных поставок. Сейчас его уменьшили до 10%.

И второе, это эта 20% финансовая гарантия, которая должна быть обеспечена трейдеру от объема номинации, и как гарантия оператора газотранспортной системы.

В - третьих, нерешенность вопроса, а это очень важная штука, наличие лицензии. Ведь, якобы, лицензирование отменили, но оно осталось для поставки газа трейдером, который хочет выйти на рынок. То есть он должен иметь лицензию, если хочет работать с государственными бюджетными организациями, а это очень трудно сейчас сделать, потому что есть такое несоответствие в законодательстве ", - рассказал он.

При этом, по словам эксперта, сейчас в сфере развития рынка газа возникла новая проблема, связанная с тем, что выросли долги населения за потребление газа.

"Это к сожалению, не является оптимистичным фактором для того, чтобы рынок входил в лучшие кондиции. Долги растут, у потребителей не чем платить. Их хотели железной рукой загнать в светлое будущее, но к сожалению, эта "шоковая терапия" пока не работает, и я объективно говорю, что я не вижу оснований, что реформирование ускорилось.

Ускорить реформирование можно из под-палки, но это может также привести к обратным последствиям ", - пояснил Д.Маручнич.

Вместе с тем он отметил, что в рамках реформирования газовой сферы, полномочия НАК "Нафтогаза" должны быть разделены.

"Но, к сожалению, я наблюдаю, и не только я, что современное руководство" Нафтогаза ", которое пришло под лозунгами, что мы его разделим наоборот тормозит этот процесс, чтобы сохранить контроль над финансовыми потоками.

Показательна ситуация это публичный спор между бывшим министром Демчишиным и нынешним руководством Нафтогаза Коболевым - Витренко о том, как делить "Нафтогаз", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, без разделения полномочий "Нафтогаза" дальнейшего развития рынка газа не будет .

Также напомним, в Вашингтоне акцентировали внимание украинской власти на то, что у нас до сих пор нет согласованного плана реформирования газового рынка и энергетической отрасли в целом .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы