Потенційні інвестори віддають перевагу двокімнатним квартирам – опитування

ukru
20:29 • 11807 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 71217 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 114633 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 121031 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 212472 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 163947 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 184993 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172283 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164563 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 344198 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9 м/с
70 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 145496 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 161275 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 71599 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 58826 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 45917 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 212474 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 344200 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 363093 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 280180 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 353485 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 44383 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 58826 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 71599 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 161275 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 168926 перегляди
Актуальне
Потенційні інвестори віддають перевагу двокімнатним квартирам – опитування

Потенційні інвестори віддають перевагу двокімнатним квартирам – опитування

Київ • УНН

 • 7423 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Найбільший інтерес для потенційних покупців житла представляють квартири площею 50 – 60 кв. м і 61- 90 кв. м. Такі результати були отримані під час дослідження переваг потенційних покупців, що проводяться Євро-Рейтинг спільно з Rate1 в 2016 року, повідомляє УНН.

Про такі переваги заявило понад 70% опитаних, які увійшли до групи платоспроможного попиту (мають намір купити і мають у своєму розпорядженні ресурсами для купівлі).

В опитуваннях про кількість кімнат в житло 50% віддало перевагу двокімнатній, більше 20% – однокімнатній квартирі.

Водночас ріелтори відзначають, що найбільшим попитом на ринку користуються однокімнатні квартири (близько 50%), площею до 40 кв. м.

Ключовим фактором для покупців залишається ціна нерухомості. Саме на ній акцентували увагу і потенційні клієнти і ріелтори, думка яких також вивчалася під час опитування.

Покупці також говорять про вплив знижок, розстрочок і інших програм, що знижують вартість квадратного метра. Крім цього, важливими були названі: місце розташування об’єкта, розвинена інфраструктура, якість житла, облаштування квартири. Надійність забудовника була поставлена тільки на п’яту позицію, в той час як ріелтори помістили її на третє місце після ціни та місця розташування.

Як повідомляв УНН, голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір вважає, що на ринку житлової нерухомості поступово змінюється тенденція і популярність малогабаритних “смарт-квартир” поступово сходить нанівець.

Однією з добрих тенденцій на ринку нерухомості, на думку І.Кушніра, є те, що коли на початку 2016 року неймовірним попитом користувалися “однушки”, ця крива знову перемістилася у бік більшого метражу.

“Стрибок не гігантський — і дивно було б чекати зворотного, ринок інертний. Але він є. Люди купують для життя, а не для того, щоб здавати чи швидко перепродати. Всім очевидно, якщо купувати, то зараз найкращий момент, тому що дешевше не буде. А якщо немає підвищеного попиту на так звані „смарт-квартири“ — дешеві і не надто придатні для життя — це добре для Києва, для довгострокової перспективи. Був момент, коли я припускав, що скоро почнуть як колись у Штатах забудовувати цілими кварталами бюджетне низькоякісне житло. Це погана історія, яка погано закінчується, і, на щастя, ця тенденція плавно сходить нанівець”, — зауважив він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.55
Bitcoin
$83,762.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.50
Ethereum
$1,874.00