Потенційні інвестори віддають перевагу двокімнатним квартирам – опитування

Про такі переваги заявило понад 70% опитаних, які увійшли до групи платоспроможного попиту (мають намір купити і мають у своєму розпорядженні ресурсами для купівлі).

В опитуваннях про кількість кімнат в житло 50% віддало перевагу двокімнатній, більше 20% – однокімнатній квартирі.

Водночас ріелтори відзначають, що найбільшим попитом на ринку користуються однокімнатні квартири (близько 50%), площею до 40 кв. м.

Ключовим фактором для покупців залишається ціна нерухомості. Саме на ній акцентували увагу і потенційні клієнти і ріелтори, думка яких також вивчалася під час опитування.

Покупці також говорять про вплив знижок, розстрочок і інших програм, що знижують вартість квадратного метра. Крім цього, важливими були названі: місце розташування об’єкта, розвинена інфраструктура, якість житла, облаштування квартири. Надійність забудовника була поставлена тільки на п’яту позицію, в той час як ріелтори помістили її на третє місце після ціни та місця розташування.

Як повідомляв УНН, голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір вважає, що на ринку житлової нерухомості поступово змінюється тенденція і популярність малогабаритних “смарт-квартир” поступово сходить нанівець.

Однією з добрих тенденцій на ринку нерухомості, на думку І.Кушніра, є те, що коли на початку 2016 року неймовірним попитом користувалися “однушки”, ця крива знову перемістилася у бік більшого метражу.

“Стрибок не гігантський — і дивно було б чекати зворотного, ринок інертний. Але він є. Люди купують для життя, а не для того, щоб здавати чи швидко перепродати. Всім очевидно, якщо купувати, то зараз найкращий момент, тому що дешевше не буде. А якщо немає підвищеного попиту на так звані „смарт-квартири“ — дешеві і не надто придатні для життя — це добре для Києва, для довгострокової перспективи. Був момент, коли я припускав, що скоро почнуть як колись у Штатах забудовувати цілими кварталами бюджетне низькоякісне житло. Це погана історія, яка погано закінчується, і, на щастя, ця тенденція плавно сходить нанівець”, — зауважив він.