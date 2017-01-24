Потенциальные инвесторы предпочитают двухкомнатные квартиры - опрос

О таких преимуществах заявило более 70% опрошенных, вошедших в группу платежеспособного спроса (намерены купить и располагают ресурсами для покупки).

В опросах о количестве комнат в жилье 50% предпочло двухкомнатную, более 20% - однокомнатную квартиру.

В то же время риэлторы отмечают, что наибольшим спросом на рынке пользуются однокомнатные квартиры (около 50%), площадью до 40 кв. м.

Ключевым фактором для покупателей остается цена недвижимости. Именно на ней акцентировали внимание и потенциальные клиенты и риелторы, мнение которых также изучалось в ходе опроса.

Покупатели также говорят о влиянии скидок, рассрочек и других программ, снижающих стоимость квадратного метра. Кроме этого, важными были названы: местоположение объекта, развитая инфраструктура, качество жилья, обустройство квартиры. Надежность застройщика была поставлена ​​только на пятую позицию, в то время как риэлторы поместили ее на третье место после цены и местоположения.

Как сообщал УНН, председатель правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир считает, что на рынке жилой недвижимости постепенно меняется тенденция и популярность малогабаритных "смарт-квартир" постепенно сходит на нет.

Одной из хороших тенденций на рынке недвижимости, по мнению И.Кушнира, является то, что когда на начало 2016 года невероятным спросом пользовались "однушки", эта кривая снова переместилась в сторону большего метража.

"Прыжок не гигантский - и странно было бы ожидать обратного, рынок инертен. Но он есть. Люди покупают для жизни, а не для того, чтобы сдавать или быстро перепродать. Всем очевидно, если покупать, то сейчас самый подходящий момент, потому что дешевле не будет. А если нет повышенного спроса на так называемые "смарт-квартиры" - дешевые и не слишком пригодные для жизни - это хорошо для Киева, для долгосрочной перспективы. Был момент, когда я предполагал, что скоро начнут как когда-то в Штатах застраивать целыми кварталами бюджетное низкокачественное жилье. Это плохая история, которая плохо заканчивается, и, к счастью, эта тенденция плавно сходит на нет", - отметил он.