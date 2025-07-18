Посилення ППО і підготовка до зими: Зеленський озвучив деталі розмови з головою уряду Норвегії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере військову допомогу та енергетичну стійкість. Сторони досягли конкретних домовленостей щодо підготовки до наступної зими та прискорення санкційного тиску на росію.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере – сторони говорили про військову допомогу і енергетичну стійкість. Про це глава держави написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
Зеленський зазначив, що наразі спостерігається хороший темп у підготовці рішення для зміцнення української ППО. Він подякував норвежцям за підтримку та готовність працювати разом для захисту від російського терору.
Також президент України звернув увагу на необхідність бути більш оперативними у спільному з партнерами санкційному тиску на росію.
Це стосується і відповідних пакетів санкцій Євросоюзу, і також рішень інших учасників "Групи семи". Норвегія займає дуже принципову позицію, і це важливо для всіх нас у Європі
Також Україна і Норвегія мають конкретні домовленості щодо підготовки до наступної зими, підкреслив глава держави.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на рішення щодо 18-го пакету санкцій проти росії, а також на близькість США до їх впровадження.