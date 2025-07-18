Посилення ППО і підготовка до зими: Зеленський озвучив деталі розмови з головою уряду Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере – сторони говорили про військову допомогу і енергетичну стійкість. Про це глава держави написав у Telegram, передає УНН.

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Зеленський зазначив, що наразі спостерігається хороший темп у підготовці рішення для зміцнення української ППО. Він подякував норвежцям за підтримку та готовність працювати разом для захисту від російського терору.

Також президент України звернув увагу на необхідність бути більш оперативними у спільному з партнерами санкційному тиску на росію.

Це стосується і відповідних пакетів санкцій Євросоюзу, і також рішень інших учасників "Групи семи". Норвегія займає дуже принципову позицію, і це важливо для всіх нас у Європі – зазначив Зеленський.

Також Україна і Норвегія мають конкретні домовленості щодо підготовки до наступної зими, підкреслив глава держави.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на рішення щодо 18-го пакету санкцій проти росії, а також на близькість США до їх впровадження.