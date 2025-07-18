Усиление ПВО и подготовка к зиме: Зеленский озвучил детали разговора с главой правительства Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере – стороны говорили о военной помощи и энергетической устойчивости. Об этом глава государства написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что сейчас наблюдается хороший темп в подготовке решения для укрепления украинской ПВО. Он поблагодарил норвежцев за поддержку и готовность работать вместе для защиты от российского террора.

Также президент Украины обратил внимание на необходимость быть более оперативными в совместном с партнерами санкционном давлении на россию.

Это касается и соответствующих пакетов санкций Евросоюза, и также решений других участников "Группы семи". Норвегия занимает очень принципиальную позицию, и это важно для всех нас в Европе – отметил Зеленский.

Также Украина и Норвегия имеют конкретные договоренности по подготовке к следующей зиме, подчеркнул глава государства.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает решения по 18-му пакету санкций против россии, а также близости США к их внедрению.