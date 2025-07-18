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Financial Times
Вашингтон Пост

Усиление ПВО и подготовка к зиме: Зеленский озвучил детали разговора с главой правительства Норвегии

Киев • УНН

 • 2004 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре военную помощь и энергетическую устойчивость. Стороны достигли конкретных договоренностей по подготовке к следующей зиме и ускорению санкционного давления на россию.

Усиление ПВО и подготовка к зиме: Зеленский озвучил детали разговора с главой правительства Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере – стороны говорили о военной помощи и энергетической устойчивости. Об этом глава государства написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что сейчас наблюдается хороший темп в подготовке решения для укрепления украинской ПВО. Он поблагодарил норвежцев за поддержку и готовность работать вместе для защиты от российского террора.

Также президент Украины обратил внимание на необходимость быть более оперативными в совместном с партнерами санкционном давлении на россию.

Это касается и соответствующих пакетов санкций Евросоюза, и также решений других участников "Группы семи". Норвегия занимает очень принципиальную позицию, и это важно для всех нас в Европе

– отметил Зеленский.

Также Украина и Норвегия имеют конкретные договоренности по подготовке к следующей зиме, подчеркнул глава государства.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает решения по 18-му пакету санкций против россии, а также близости США к их внедрению.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Йонас Гар Стере
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Европейский Союз
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