Зеленський: ми близькі до рішень щодо санкцій проти рф з боку США та Європи

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на рішення щодо 18-го пакету санкцій. За його словами, пауза в процесі буде усунена, бо європейські партнери беруть на себе відповідні зобов’язання. Також він наголосив на тому, що США "близькі" до впровадження санкцій проти рф. Про це він повідомив на пресконференції, передає УНН.

Я очікую зустрічі з американськими колегами щодо санкцій. Я думаю що ми дуже близькі. Ми очікуємо рішення сьогодні, бо воно звучало, щодо 18 пакету санкцій. Ми розуміємо через що є паузи й розуміємо що паузу буде знято. Принаймні Європа на себе бере ці зобов'язання - наголосив Зеленський.

Деталі

У контексті домовленостей про спільне виробництво дронів Президент зазначив, що це "наша індустрія" і ми наразі у ній "номер 1", попри те, що "це викликано війною в нашій країні".

Водночас Україна працює над спільним виробництвом із Данією, Норвегією, Німеччиною, Британію, Канадою та близькі до співпраці в цьому ключі з Італією і Францією. І не менш важливим у цьому питанні є фінансування.

Доповнення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно звернувся до прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо із закликом підтримати 18-й пакет санкцій ЄС проти росії. Він наголосив, що лише одна держава-член досі не приєдналася до рішучих дій Європи, попри те, що агресія кремля триває щодня.

Нагадаємо

Євросоюз досі не узгодив 18-й пакет санкцій проти росії, оскільки Словаччина блокує рішення. Але лідери Європи розраховують на зустріч у п'ятницю, 11 липня.

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