Зеленский: мы близки к решениям по санкциям против рф со стороны США и Европы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает решения по 18-му пакету санкций. По его словам, пауза в процессе будет устранена, потому что европейские партнеры берут на себя соответствующие обязательства. Также он подчеркнул, что США "близки" к введению санкций против рф. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает УНН.

Я ожидаю встречи с американскими коллегами по санкциям. Я думаю, что мы очень близки. Мы ожидаем решения сегодня, потому что оно звучало, по 18 пакету санкций. Мы понимаем, из-за чего есть паузы и понимаем, что пауза будет снята. По крайней мере, Европа на себя берет эти обязательства - подчеркнул Зеленский.

Детали

В контексте договоренностей о совместном производстве дронов Президент отметил, что это "наша индустрия" и мы сейчас в ней "номер 1", несмотря на то, что "это вызвано войной в нашей стране".

В то же время Украина работает над совместным производством с Данией, Норвегией, Германией, Великобританией, Канадой и близки к сотрудничеству в этом ключе с Италией и Францией. И не менее важным в этом вопросе является финансирование.

Дополнение

Канцлер Германии Фридрих Мерц публично обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо с призывом поддержать 18-й пакет санкций ЕС против россии. Он подчеркнул, что только одно государство-член до сих пор не присоединилось к решительным действиям Европы, несмотря на то, что агрессия Кремля продолжается ежедневно.

Напомним

Евросоюз до сих пор не согласовал 18-й пакет санкций против россии, поскольку Словакия блокирует решение. Но лидеры Европы рассчитывают на встречу в пятницу, 11 июля.

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