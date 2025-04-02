Постраждалих через масований удар рф дронами по Харкову вже 9, серед них 3 дітей: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки дронами на Харків постраждало 9 людей, включаючи трьох дітей. Пошкоджено будинки та підприємства у Холодногірському районі.
Кількість постраждалих внаслідок чергового масованого удару російських військ дронами по Харкову зросла до 9 людей, серед яких 3 дітей, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, показавши наслідки, пише УНН.
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За даними слідства, 2 квітня з 00:20 до 1:00 війська рф здійснили масштабну атаку ударними безпілотниками по Харкову. Під прицілом ворога був Холодногірський район міста.
Як повідомили у поліції області, у Харкові пролунало понад десять вибухів.
"Девʼять мирних жителів, серед яких 9-місячний та 7-річний хлопчики, а також дівчина 16 років, зазнали гострої реакції на стрес", - повідомили у прокуратурі.
Як вказано, пошкоджено будівлі та складські приміщення цивільних підприємств, більше ніж 10 приватних житлових будинків, господарчі споруди, авто.
За даними ДСНС, рятувальники ліквідували пожежі на території двох приватних підприємств у Харкові, де горіли виробничі будівлі на загальній площі 1870 кв. м.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окрім Харкова, ворог минулої доби також атакував 5 районів області:
- 01:33 - м. Харків. Влучання БПЛА типу "Шахед" в город приватного домоволодіння. Пошкоджений дах, скління вікон приватного будинку, пошкоджена господарча споруда та легковий автомобіль. Постраждала 48-річна жінка. В неї діагностовано гостру рекцію на стрес;
- 00:51 - м. Харків. Внаслідок вибуху вибиті вікна та двері. Постраждали 40-річна жінка та 9-місячна дитина. Вони отримали гостру реакцію на стрес;
- 00:28 - м. Харків. Внаслідок обстрілу горіли 1, 2 та 3 поверх виробничої будівлі на площі 800 кв. м. Пошкоджено 20 домоволодінь розташованих поряд із виробничими будівлями;
- 00:28 - м. Харків. Внаслідок обстрілу горіла покрівля виробничої будівлі на попередній площі 1000 кв. м та в цеху горіло обладнання на площі 70 кв. м;
- 23:35 - Лозівський р-н, м. Златопіль. Внаслідок падіння БПЛА типу "Шахед" на відкриту територію, відбулось горіння уламків БПЛА на площі 2 кв. м. Пошкоджено скління вікон в 2-х приватних будинках;
- 18:29 - російська авіація завдала удари трьома КАБ по околицях сіл Уди, Дуванка та Баранівка, Богодухівського р-ну;
- 14:44 - Харківський р-н. с. Прудянка. Обстріл з РСЗВ. Влучання в город, внаслідок чого пошкоджено скління вікон приватного будинку;
- 14:44 - Куп'янський р-н, с. Кіндрашівка. Після обстрілу горів будинок;
- 12:28 - Чугуївський р-н, с. Велика Бабка. На відкритій території в полі виявлено БпЛА невідомого типу.
росія вночі знову атакувала Україну "шахедами": 41 зі 74 збито, 20 - не досягли цілей02.04.25, 09:15 • 6727 переглядiв