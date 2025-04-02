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Пострадавших из-за массированного удара рф дронами по Харькову уже 9, среди них 3 детей: показали последствия

Киев • УНН

 • 6735 просмотра

В результате массированной атаки дронами на Харьков пострадали 9 человек, включая троих детей. Повреждены дома и предприятия в Холодногорском районе.

Пострадавших из-за массированного удара рф дронами по Харькову уже 9, среди них 3 детей: показали последствия

Количество пострадавших в результате очередного массированного удара российских войск дронами по Харькову возросло до 9 человек, среди которых 3 детей, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 2 апреля с 00:20 до 1:00 войска рф осуществили масштабную атаку ударными беспилотниками по Харькову. Под прицелом врага был Холодногорский район города.

Как сообщили в полиции области, в Харькове прозвучало более десяти взрывов.

"Девять мирных жителей, среди которых 9-месячный и 7-летний мальчики, а также девушка 16 лет, получили острую реакцию на стресс", - сообщили в прокуратуре.

Как указано, повреждены здания и складские помещения гражданских предприятий, более 10 частных жилых домов, хозяйственные постройки, авто.

По данным ГСЧС, спасатели ликвидировали пожары на территории двух частных предприятий в Харькове, где горели производственные здания на общей площади 1870 кв. м.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, кроме Харькова, враг в минувшие сутки также атаковал 5 районов области:

  • 01:33 - г. Харьков. Попадание БПЛА типа "Шахед" в огород частного домовладения. Повреждена крыша, остекление окон частного дома, повреждена хозяйственная постройка и легковой автомобиль. Пострадала 48-летняя женщина. У нее диагностирована острая реакция на стресс;
    • 00:51 - г. Харьков. В результате взрыва выбиты окна и двери. Пострадали 40-летняя женщина и 9-месячный ребенок. Они получили острую реакцию на стресс;
      • 00:28 - г. Харьков. В результате обстрела горели 1, 2 и 3 этаж производственного здания на площади 800 кв. м. Повреждены 20 домовладений расположенных рядом с производственными зданиями;
        • 00:28 - г. Харьков. В результате обстрела горела кровля производственного здания на предварительной площади 1000 кв. м и в цехе горело оборудование на площади 70 кв. м;
          • 23:35 - Лозовский р-н, г. Златополь. В результате падения БПЛА типа "Шахед" на открытую территорию, произошло горение обломков БПЛА на площади 2 кв. м. Повреждено остекление окон в 2-х частных домах;
            • 18:29 - российская авиация нанесла удары тремя КАБ по окрестностям сел Уды, Дуванка и Барановка, Богодуховского р-на;
              • 14:44 - Харьковский р-н. с. Прудянка. Обстрел из РСЗО. Попадание в огород, в результате чего повреждено остекление окон частного дома;
                • 14:44 - Купянский р-н, с. Кондрашовка. После обстрела горел дом;
                  • 12:28 - Чугуевский р-н, с. Великая Бабка. На открытой территории в поле обнаружен БпЛА неизвестного типа.

                    россия ночью снова атаковала Украину "шахедами": 41 из 74 сбито, 20 - не достигли целей02.04.25, 09:15 • 6725 просмотров

                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

                    Война
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