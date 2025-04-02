Пострадавших из-за массированного удара рф дронами по Харькову уже 9, среди них 3 детей: показали последствия
Киев • УНН
В результате массированной атаки дронами на Харьков пострадали 9 человек, включая троих детей. Повреждены дома и предприятия в Холодногорском районе.
Количество пострадавших в результате очередного массированного удара российских войск дронами по Харькову возросло до 9 человек, среди которых 3 детей, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, показав последствия, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 2 апреля с 00:20 до 1:00 войска рф осуществили масштабную атаку ударными беспилотниками по Харькову. Под прицелом врага был Холодногорский район города.
Как сообщили в полиции области, в Харькове прозвучало более десяти взрывов.
"Девять мирных жителей, среди которых 9-месячный и 7-летний мальчики, а также девушка 16 лет, получили острую реакцию на стресс", - сообщили в прокуратуре.
Как указано, повреждены здания и складские помещения гражданских предприятий, более 10 частных жилых домов, хозяйственные постройки, авто.
По данным ГСЧС, спасатели ликвидировали пожары на территории двух частных предприятий в Харькове, где горели производственные здания на общей площади 1870 кв. м.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, кроме Харькова, враг в минувшие сутки также атаковал 5 районов области:
- 01:33 - г. Харьков. Попадание БПЛА типа "Шахед" в огород частного домовладения. Повреждена крыша, остекление окон частного дома, повреждена хозяйственная постройка и легковой автомобиль. Пострадала 48-летняя женщина. У нее диагностирована острая реакция на стресс;
- 00:51 - г. Харьков. В результате взрыва выбиты окна и двери. Пострадали 40-летняя женщина и 9-месячный ребенок. Они получили острую реакцию на стресс;
- 00:28 - г. Харьков. В результате обстрела горели 1, 2 и 3 этаж производственного здания на площади 800 кв. м. Повреждены 20 домовладений расположенных рядом с производственными зданиями;
- 00:28 - г. Харьков. В результате обстрела горела кровля производственного здания на предварительной площади 1000 кв. м и в цехе горело оборудование на площади 70 кв. м;
- 23:35 - Лозовский р-н, г. Златополь. В результате падения БПЛА типа "Шахед" на открытую территорию, произошло горение обломков БПЛА на площади 2 кв. м. Повреждено остекление окон в 2-х частных домах;
- 18:29 - российская авиация нанесла удары тремя КАБ по окрестностям сел Уды, Дуванка и Барановка, Богодуховского р-на;
- 14:44 - Харьковский р-н. с. Прудянка. Обстрел из РСЗО. Попадание в огород, в результате чего повреждено остекление окон частного дома;
- 14:44 - Купянский р-н, с. Кондрашовка. После обстрела горел дом;
- 12:28 - Чугуевский р-н, с. Великая Бабка. На открытой территории в поле обнаружен БпЛА неизвестного типа.
россия ночью снова атаковала Украину "шахедами": 41 из 74 сбито, 20 - не достигли целей02.04.25, 09:15 • 6725 просмотров