Поставки російського СПГ до Євросоюзу у серпні різко впали

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Згідно з попередніми даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, поставки російського СПГ до портів ЄС впали більш ніж на 25% у серпні порівняно з роком раніше, приблизно до 770 000 тонн, що є найнижчим рівнем порівняно з будь-яким місяцем з 2021 року. Хоча загальний обсяг імпорту в регіоні також знизився, експортний потенціал росії також був обмежений щорічними роботами з обслуговування, зазначає видання.

Частка країни в імпорті СПГ до ЄС впала приблизно до 10% у серпні - порівняно з 19% у березні минулого року, під час панічних закупівель, спричинених вторгненням москви до України, зазначає видання. США, постачальник СПГ № 1 в Європі, збільшили свою частку до 49% минулого місяця, тоді як Катар зберіг свою частку в 15%.

«ЄС докладає зусиль, щоб якнайшвидше відмовитися від російського газу», при цьому пам'ятаючи про свою енергетичну безпеку, повідомив журналістам у Брюсселі в четвер офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі. За його словами, загальна залежність від москви - навіть після різкого збільшення потоків російського СПГ торік - набагато менша, ніж раніше.

Російський газ, як трубопровідний, так і скраплений, зараз покриває менше ніж 10% загального попиту Європи порівняно з більш ніж третиною до вторгнення.

За даними відстеження суден, поставки СПГ з росії переважно знизилися в річному обчисленні з березня, але залишаються набагато вищими за рівень 2021 року. Це зниження відбулося, коли Нідерланди обмежили закупівлі, а Німеччина взагалі уникала їх, покладаючись на США та інших постачальників. Також спостерігалося деяке зростання попиту на російське паливо в Азії.

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"Тим не менш, ситуація може змінитися цієї зими, особливо якщо холодна погода підвищить попит. Якщо це станеться, росія буде готова: експортні потужності мають відновитися цього місяця після щорічного технічного обслуговування", - пише видання.

Доповнення

Рекордне зростання поставок російського СПГ до Європи з 2022 року поставило суперохолоджене паливо в центр політичної уваги, зазначає видання. У той час як Німеччина, Польща і країни Балтії дедалі більше уникають російського СПГ, Іспанія, Бельгія і Франція входять до числа країн, які збільшили закупівлі після того, як кремль перекрив постачання газу трубопроводом. Блок із 27 країн ніколи офіційно не обговорював загальноєвропейського ембарго на російський газ, включно з СПГ, але Брюссель розглядав способи, які дають змогу окремим країнам-членам заборонити це паливо, вказує видання.

Офіційні особи в Брюсселі закликали компанії та країни-члени ЄС не подовжувати довгострокові контракти на СПГ з росією після закінчення терміну дії поточних. Проте активісти і деякі оглядачі галузі закликали блок розглянути питання про повне ембарго на російський СПГ. Велика Британія заборонила це паливо у 2022 році.