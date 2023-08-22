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"Газпром" отправил первую партию СПГ по Северному морскому пути с открытого в прошлом году завода - Reuters

"Газпром" отправил первую партию СПГ по Северному морскому пути с открытого в прошлом году завода - Reuters

Киев • УНН

 • 1462465 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Российский газовый гигант "Газпром" отправил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) со своего завода на берегу Балтийского моря Северным морским путем, со ссылкой на данные отслеживания судов Refinitiv сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным, на которые ссылается издание, танкер "Великий Новгород" был загружен СПГ с завода "Портовая СПГ" 14 августа. По состоянию на вторник он двигался в Баренцевом море в Арктике. Конечный пункт назначения груза не разглашается.

По данным трейдеров и данным Refinitiv, ранее в этом месяце россия также отгрузила редкий груз нефти по Северному морскому пути.

россия, как отмечает издание, уже давно рассматривает маршрут, проходящий от Мурманска у границы россии с Норвегией на восток до Берингова пролива у Аляски, как альтернативу Суэцкому каналу.

Хотя этот маршрут физически сложный, он может сократить время морских перевозок между Европой и Азией в то время, когда торговля россии с западными странами достигла минимума со времен окончания холодной войны после полномасштабного вторжения рф в Украину, пишет издание.

"Портовая СПГ" мощностью 1,5 млн тонн в год начала производство в сентябре прошлого года. Грузы СПГ с завода до сих пор отправлялись только в Турцию или Грецию.

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