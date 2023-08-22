"Газпром" отправил первую партию СПГ по Северному морскому пути с открытого в прошлом году завода - Reuters

Детали

По данным, на которые ссылается издание, танкер "Великий Новгород" был загружен СПГ с завода "Портовая СПГ" 14 августа. По состоянию на вторник он двигался в Баренцевом море в Арктике. Конечный пункт назначения груза не разглашается.

По данным трейдеров и данным Refinitiv, ранее в этом месяце россия также отгрузила редкий груз нефти по Северному морскому пути.

россия, как отмечает издание, уже давно рассматривает маршрут, проходящий от Мурманска у границы россии с Норвегией на восток до Берингова пролива у Аляски, как альтернативу Суэцкому каналу.

Хотя этот маршрут физически сложный, он может сократить время морских перевозок между Европой и Азией в то время, когда торговля россии с западными странами достигла минимума со времен окончания холодной войны после полномасштабного вторжения рф в Украину, пишет издание.

"Портовая СПГ" мощностью 1,5 млн тонн в год начала производство в сентябре прошлого года. Грузы СПГ с завода до сих пор отправлялись только в Турцию или Грецию.

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