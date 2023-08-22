"Газпром" відправив першу партію СПГ Північним морським шляхом з відкритого торік заводу - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російський газовий гігант "Газпром" відправив першу партію скрапленого природного газу (СПГ) зі свого заводу на березі Балтійського моря Північним морським шляхом, з посиланням на дані відстеження судів Refinitiv повідомляє Reuters, пише УНН.
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За даними, на які посилається видання, танкер "Великий Новгород" був завантажений СПГ із заводу "Портова СПГ" 14 серпня. Станом на вівторок він рухався у Баренцевому морі в Арктиці. Кінцевий пункт призначення вантажу не розголошується.
За даними трейдерів і даними Refinitiv, раніше цього місяця росія також відвантажила рідкісний вантаж нафти Північним морським шляхом.
росія, як зазначає видання, уже давно розглядає маршрут, що проходить від Мурманська біля кордону росії з Норвегією на схід до Берінгової протоки біля Аляски, як альтернативу Суецькому каналу.
Хоча цей маршрут фізично складний, він може скоротити час морських перевезень між Європою та Азією у той час, коли торгівля росії із західними країнами досягла мінімуму з часів закінчення холодної війни після повномасштабного вторгнення рф в Україну, пише видання.
"Портова СПГ" потужністю 1,5 млн тонн на рік розпочала виробництво у вересні минулого року. Вантажі СПГ із заводу досі вирушали лише до Туреччини чи Греції.
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