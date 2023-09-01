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Поставки российского СПГ в Евросоюз в августе резко упали

Поставки российского СПГ в Евросоюз в августе резко упали

Киев • УНН

 • 528443 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Поставки российского сжиженного природного газа в Европейский Союз в прошлом месяце резко упали из-за технического обслуживания заводов и снижения спроса, но экспорт может восстановиться, если похолодание этой зимой приведет к увеличению потребления, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно предварительным данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, поставки российского СПГ в порты ЕС упали более чем на 25% в августе по сравнению с годом ранее, примерно до 770 000 тонн, что является самым низким уровнем по сравнению с любым месяцем с 2021 года. Хотя общий объем импорта в регионе также снизился, экспортный потенциал россии также был ограничен ежегодными работами по обслуживанию, отмечает издание.

Доля страны в импорте СПГ в ЕС упала примерно до 10% в августе - по сравнению с 19% в марте прошлого года, во время панических закупок, вызванных вторжением москвы в Украину, отмечает издание. США, поставщик СПГ № 1 в Европе, увеличили свою долю до 49% в прошлом месяце, тогда как Катар сохранил свою долю в 15%.

ЕС «прилагает усилия, чтобы как можно быстрее отказаться от российского газа», при этом помня о своей энергетической безопасности, сообщил журналистам в Брюсселе в четверг официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. По его словам, общая зависимость от москвы — даже после резкого увеличения потоков российского СПГ в прошлом году — гораздо меньше, чем раньше.

Российский газ, как трубопроводный, так и сжиженный, сейчас покрывает менее 10% общего спроса Европы по сравнению с более чем третью до вторжения.

По данным отслеживания судов, потоки СПГ из россии в основном снизились в годовом исчислении с марта, но остаются намного выше уровня 2021 года. Это снижение произошло, когда Нидерланды ограничили закупки, а Германия вообще избегала их, полагаясь на США и других поставщиков. Также наблюдался некоторый рост спроса на российское топливо в Азии.

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"Тем не менее, ситуация может измениться этой зимой, особенно если холодная погода повысит спрос. Если это произойдет, россия будет готова: экспортные мощности должны восстановиться в этом месяце после ежегодного технического обслуживания", - пишет издание.

Дополнение

Рекордный рост поставок российского СПГ в Европу с 2022 года поставил суперохлажденное топливо в центр политического внимания, отмечает издание. В то время как Германия, Польша и страны Балтии все больше избегают российского СПГ, Испания, Бельгия и Франция входят в число стран, которые увеличили закупки после того, как кремль перекрыл поставки газа по трубопроводу. Блок из 27 стран никогда официально не обсуждал общеевропейское эмбарго на российский газ, включая СПГ, но Брюссель рассматривал способы, позволяющие отдельным странам-членам запретить это топливо, указывает издание.

Официальные лица в Брюсселе призвали компании и страны-члены ЕС не продлевать долгосрочные контракты на СПГ с россией после истечения срока действия текущих. Тем не менее, активисты и некоторые обозреватели отрасли призвали блок рассмотреть вопрос о полном эмбарго на российский СПГ. Великобритания запретила это топливо в 2022 году.

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