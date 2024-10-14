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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Посольство України в Австрії також отримало повідомлення про "замінування"

Київ • УНН

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14 жовтня посольство України в Австрії отримало повідомлення про можливе мінування будівлі. Консульське обслуговування тимчасово призупинено, проводиться перевірка приміщень спільно з австрійською поліцією.

Посольство України в Австрії також отримало повідомлення про "замінування"

Сьогодні, 14 жовтня, повідомлення про можливе мінування отримало, зокрема і посольство України в Австрії. Про це УНН повідомляє із посиланням на Facebook-сторінку посольства України. 

14 жовтня Посольство України в Республіці Австрія отримало повідомлення про можливе мінування будівлі. Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією

- йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо 

Надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів адмінбудівель та навчальних закладів по всій Україні. Правоохоронці підтвердили інформацію про повідомлення у 11 містах. 

Національна поліція України проводить перевірки об'єктів після анонімних повідомлень про замінування.

Тетяна Краєвська

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