Посольство України в Австрії також отримало повідомлення про "замінування"
Київ • УНН
14 жовтня посольство України в Австрії отримало повідомлення про можливе мінування будівлі. Консульське обслуговування тимчасово призупинено, проводиться перевірка приміщень спільно з австрійською поліцією.
Сьогодні, 14 жовтня, повідомлення про можливе мінування отримало, зокрема і посольство України в Австрії. Про це УНН повідомляє із посиланням на Facebook-сторінку посольства України.
14 жовтня Посольство України в Республіці Австрія отримало повідомлення про можливе мінування будівлі. Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією
Нагадаємо
Надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів адмінбудівель та навчальних закладів по всій Україні. Правоохоронці підтвердили інформацію про повідомлення у 11 містах.
Національна поліція України проводить перевірки об'єктів після анонімних повідомлень про замінування.