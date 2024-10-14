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Хвиля "замінувань" по Україні: аноніми розіслали листи на е-адреси органів влади та інших установ, поліція перевіряє об'єкти

Київ • УНН

 • 11410 перегляди

Національна поліція України проводить перевірки об'єктів після анонімних повідомлень про замінування. Поліція має достатньо ресурсів для перевірки кожного об'єкта та закликає громадян до співпраці.

Хвиля "замінувань" по Україні: аноніми розіслали листи на е-адреси органів влади та інших установ, поліція перевіряє об'єкти

По Україні проводять перевірки об'єктів після анонімних повідомлень про замінування, ресурсів для перевірки кожного об'єкта вистачає, повідомили у понеділок у Національній поліції у Telegram, пише УНН.

По регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінювання їх будівель. Поліція проводить перевірку на об’єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування

- повідомили у поліції.

Як зазначається, Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події. "Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації", - зауважили у поліції.

"Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт. На місцях працюють профільні служби. Закликаємо громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків. За результатами перевірок повідомимо додатково", - зазначили у поліції.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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