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Волна "минирований" по Украине: анонимы разослали письма на е-адреса органов власти и других учреждений, полиция проверяет объекты

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 12:15  •  4965 просмотра

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Национальная полиция Украины проводит проверки объектов после анонимных сообщений о заминировании. Полиция имеет достаточно ресурсов для проверки каждого объекта и призывает граждан к сотрудничеству.

По Украине проводят проверки объектов после анонимных сообщений о заминировании, ресурсов для проверки каждого объекта хватает, сообщили в понедельник в Национальной полиции в Telegram, пишет УНН.

По регионам государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о заминировании их зданий. Полиция проводит проверку на объектах, в отношении которых поступили анонимные сообщения о заминировании

- сообщили в полиции.

Как отмечается, Национальная полиция Украины уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями, наработан соответствующий алгоритм реагирования на такие события. «Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации», - отметили в полиции.

«Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы. Призываем граждан быть внимательными и способствовать полиции в выполнении ими служебных обязанностей. По результатам проверок сообщим дополнительно», - отметили в полиции.

Массовое «минирование» админзданий и учебных заведений в Украине: что известно14 октября 2024, 12:02 • 4902 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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