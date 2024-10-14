Волна "минирований" по Украине: анонимы разослали письма на е-адреса органов власти и других учреждений, полиция проверяет объекты

По Украине проводят проверки объектов после анонимных сообщений о заминировании, ресурсов для проверки каждого объекта хватает, сообщили в понедельник в Национальной полиции в Telegram, пишет УНН.

По регионам государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о заминировании их зданий. Полиция проводит проверку на объектах, в отношении которых поступили анонимные сообщения о заминировании - сообщили в полиции.

Как отмечается, Национальная полиция Украины уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями, наработан соответствующий алгоритм реагирования на такие события. «Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации», - отметили в полиции.

«Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы. Призываем граждан быть внимательными и способствовать полиции в выполнении ими служебных обязанностей. По результатам проверок сообщим дополнительно», - отметили в полиции.

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