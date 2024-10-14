Посольство Украины в Австрии также получило сообщение о "минировании"

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
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МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  140092 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  169318 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  177922 просмотра

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193138 просмотра

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  175874 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150833 просмотра

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Актуальное
Посольство Украины в Австрии также получило сообщение о "минировании"

Посольство Украины в Австрии также получило сообщение о "минировании"

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 12:50  •  2787 просмотра

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14 октября посольство Украины в Австрии получило сообщение о возможном минировании здания. Консульское обслуживание временно приостановлено, проводится проверка помещений совместно с австрийской полицией.

Сегодня, 14 октября, сообщение о возможном минировании получило, в том числе и посольство Украины в Австрии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook-страницу посольства Украины. 

14 октября Посольство Украины в Республике Австрия получило сообщение о возможном минировании здания. Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией

- говорится в сообщении посольства.

Напомним 

Поступили сообщения о «заминировании» десятков объектов админзданий и учебных заведений по всей Украине. Правоохранители подтвердили информацию о сообщениях в 11 городах. 

Национальная полиция Украины проводит проверки объектов после анонимных сообщений о минировании.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП