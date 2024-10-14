Посольство Украины в Австрии также получило сообщение о "минировании"
Киев • УНН
14 октября посольство Украины в Австрии получило сообщение о возможном минировании здания. Консульское обслуживание временно приостановлено, проводится проверка помещений совместно с австрийской полицией.
Сегодня, 14 октября, сообщение о возможном минировании получило, в том числе и посольство Украины в Австрии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook-страницу посольства Украины.
14 октября Посольство Украины в Республике Австрия получило сообщение о возможном минировании здания. Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией
Напомним
Поступили сообщения о «заминировании» десятков объектов админзданий и учебных заведений по всей Украине. Правоохранители подтвердили информацию о сообщениях в 11 городах.
Национальная полиция Украины проводит проверки объектов после анонимных сообщений о минировании.